I Pearl Jam celebrano il 30° anniversario di Ten ed il 25° anniversario di No Code

I Pearl Jam celebrano gli anniversari degli iconici album Ten e No Code, pubblicati lo stesso giorno a 5 anni di distanza.

Nell’autunno del 1991, un periodo noto come ‘i 60 giorni che hanno cambiato il rock’, vennero pubblicati gli album epici di band come Soundgarden, Nirvana, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Pearl Jam.

I Pearl Jam chiedono ai fan di utilizzare i social media per condividere i loro ricordi di questi album iconici utilizzando gli hashtag #30YearsOfTen e #25YearsOfNoCode. La campagna vuole volgere uno sguardo nostalgico agli anni novanta attraverso i video dei concerti realizzati dai fan, foto dietro le quinte, istantanee spontanee, matrici dei biglietti, aneddoti personali sull’incontro con la band.

Il Ten Club (la community di fan dei Pearl Jam) presenterà un evento in streaming gratuito dello storico show di Moline, Illinois (17 ottobre 2014) in cui i Pearl Jam hanno suonato No Code dal vivo dall’inizio alla fine. Pearl Jam: The No Code Show, l’evento in streaming gratuito inizia venerdì 27 agosto alle 17:00 (PT) sul canale YouTube della band e durerà fino a lunedì 30 agosto alle 23:59 (PT).



Per celebrare ulteriormente l’anniversario, venerdì 27 agosto Epic Records e Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, pubblicano le edizioni digitali all’avanguardia di Ten e No Code appena remixati.

Sia l’edizione digitale del 30° anniversario di Ten che l’edizione digitale del 25° anniversario di No Code sono state mixate dal produttore/ingegnere del suono Josh Evans in Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio per offrire agli ascoltatori un’esperienza sonora coinvolgente.

Evans, che ha iniziato a lavorare con la band come assistente tecnico durante la realizzazione dell’omonimo album dei Pearl Jam (alias l’album “Avocado”) nel 2006, ha prodotto anche Gigaton del 2020, il primo nuovo album in studio dei Pearl Jam in sette anni.

“These two albums sound amazing in the immersive format”, ha detto Josh Evans. “For Ten, the goal was to create the best version of the record, bigger, wider and higher fidelity; now, it actually sounds as great coming out of your speakers as it does in your memory of hearing it the first time.

25 years ahead of its time, No Code almost sounds like it was intended to be an immersive album; experimental layers, nuance and raw aggression are all amplified and expanded in a simultaneously bigger and more intimate experience”.

Ten, l’innovativo album di debutto dei Pearl Jam, è stato originariamente pubblicato il 27 agosto 1991. Fenomenale successo di critica e pubblico, Ten elegge i Pearl Jam come avatar di una nuova generazione rock. Spinto dall’energia di brani come “Alive”, “Jeremy”, “Even Flow” e “Ocean”, l’album raggiunge la posizione numero 2 della Billboard 200 e viene certificato 13 volte platino dalla RIAA.

Il 27 agosto 1996 segnò l’uscita anche di No Code, il quarto album in studio dei Pearl Jam. Il terzo album consecutivo a entrare nella Billboard 200 al numero 1, No Code, certificato platino dalla RIAA, rafforza l’impegno della band nell’esplorazione musicale provocatoria con brani come “Who You Are”, “Hail, Hail” e “Off He Goes”.

” L’album conferma lo stato di superstar internazionali per la band e raggiunge il primo posto delle classifiche in Australia, Canada, Danimarca, Nuova Zelanda, Portogallo e Svezia e Top 5 in Austria, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Finlandia, Italia, Belgio e Paesi Bassi.

Il 17 luglio 2021, in occasione del 30° anniversario dell’iconico album di debutto dei Pearl Jam, Ten, Legacy Recordings e Record Store Day hanno pubblicato edizioni speciali da 12″ e cassetta di “Alive”, la traccia che ha dato il via alla carriera dei PJ.

La versione 12″ contiene la versione promo del singolo originale di “Alive” più tre B-side rare: “Wash”, “Dirty Frank” e la cover di “I’ve Got A Feeling” dei Beatles, attualmente non disponibile su altri supporti. Tutti e quattro i brani sono inclusi sul lato A mentre il lato B contiene un’incisione del logo “Stick Man” della band. Il singolo “Alive” è una replica della cassetta promozionale originariamente creata per l’uscita di Ten. Include la versione promozionale del singolo “Alive” più “Wash” e “I’ve Got A Feeling” su entrambi i lati.

Dopo un periodo fuori catalogo, Epic/Legacy ha pubblicato una nuova stampa in vinile da 12″ di No Code il 13 agosto. Questa edizione da collezione presenta l’opera d’arte e la confezione originale dell’album con lo stesso set di nove cartoline (le stampe originali presentavano nove cartoline scelte a caso da una serie completa di 36).