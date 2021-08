Kungs “Never going home” è disco di platino

Share Facebook

In Italia il vincitore fra i tormentoni internazionali dell’estate 2021 è il DJ e produttore francese KUNGS che con la sua “NEVER GOING HOME” ha scalato tutte le classifiche italiane diventando il brano internazionale più passato in radio dell’estate (fonte Earone) e tra i più venduti nel nostro Paese raggiungendo la certificazione Platino (fonte GFK/Fimi).

Per celebrare questi incredibili risultati, sono disponibili da oggi dei nuovi remix del brano ad opera di Lost Frequencies, Gerd Janson, Toby Romeo, Upsilone e Domenico Torti.

“NEVER GOING HOME” che conta ad oggi oltre 55 milioni di stream globali è protagonista anche nella classifica di Spotify e in quella di Shazam tra i brani più ascoltati, oltre ad essere in vetta anche ovviamente della dance chart di EarOne ininterrottamente da 8 settimane.

Del brano è disponibile anche il video girato al Cercle des Nageurs di Marsiglia.

Il videoclip di “NEVER GOING HOME” fa parte, come ‘concept’, di CLUB AZUR, il progetto che KUNGS ha portato avanti durante la pandemia: ogni sabato sera dalle ore 22.00 alle 4.00 del mattino, l’artista e il suo amico d’infanzia Victor Soulisse si esibivano con un dj set in live streaming dal locale “Le Sacré” a Parigi, intrattenendo i loro numerosi fan in tutto il mondo.

Durante questi appuntamenti, i due dj hanno ospitato altri colleghi come Martin Solveig, Bob Sinclar, Lost Frequencies oltre a YouTuber e comici di fama internazionale. Le 12 serate hanno costituito un vero e proprio “MOVIMENTO” caratterizzato dal motto: “FREE ENTRY, UNLIMITED CAPACITY, NO DRESS CODE, THE PARTY NEVER ENDS”.

“NEVER GOING HOME” farà parte del nuovo album di KUNGS in uscita quest’anno assieme alla nuova traccia disco “Regarde Moi”, che segna un ritorno a sonorità house che più contraddistinguono il dj.

Di seguito l’elenco dei remix pubblicati oggi, venerdì 27 agosto:

Lost Frequencies Remix (already available)

Lost Frequencies Extended (already available)

Gerd Janson Remix

Gerd Janson Radio Edit

Gerd Janson Dub Version

Toby Romeo Remix

Toby Romeo Extended

Upsilone Remix

Domenico Torti Remix

KUNGS, nome d’arte del dj e producer francese Valentin Brunel con oltre 2 miliardi di stream all’attivo, si è fatto conoscere nel 2016 con la sua hit “THIS GIRL” (KUNGS vs VOOKIN’ ON 3 BURNERS), certificata 4 volte Platino in Italia e canzone trionfatrice ai Coca Cola Summer Festival. Sono poi seguiti numerosi successi come “BE RIGHT THERE” (feat. Stargate e GOLDN), “DISCO NIGHT” con Throttle e il più recente “DOPAMINE” (feat. JHart), uscito lo scorso anno.

KUNGS si è esibito sui palchi più importanti al mondo come quello del Coachella, Lollapalooza e Tomorrowland.