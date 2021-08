Nicky Jam è uscito il nuovo album “Infinity”

Share Facebook

È uscito oggi in digitale (https://smi.lnk.to/NickyJamInfinity) “INFINITY”, il nuovo album del cantautore e compositore pioniere della music urban NICKY JAM!

È online anche il videoclip ufficiale (https://youtu.be/XV9YlH8aViw) del singolo “Magnum” con Jhay Cortez, diretto da Ariel Navarrete “NAVS” e prodotto da Maite Calzacorta con The Way Films.

Il video vede i due artisti esibirsi sul palco di una festa underground, nella quale i partecipanti si godono il momento e vivono senza rimpianti.

“Magnum”, da oggi disponibile anche in rotazione radiofonica, è il brano di apertura del disco ed è un’ode al reggaeton old school che permette all’ascoltatore di lasciarsi andare nelle sue inibizioni. Nel brano è presente una delle voci più potenti di “la nueva’s” (la nuova generazione del reggaeton), Jhay Cortez, che con il suo stile inconfondibile rende iconico questo incontro di generazioni.

“Infinity” è il più versatile degli album di Nicky Jam, ritrae infatti le diverse sfaccettature artistiche dell’artista, che nel corso della sua carriera ha sperimentato diversi generi musicali. Al suo interno troviamo versi rap crudi e diretti, ma anche canzoni romantiche e melodiche, che risaltano la voce del cantante.

La tracklist prosegue con il brano “Miami”, un reggaeton lento romantico, nel quale l’artista racconta della mancanza per una donna che ha incontrato a Miami, e dei bei momenti che hanno passato insieme. Poi lentamente introduce brani ritmati come “Te Hace Falta” e “Celosa”, che combinano suoni urban ad atmosfere tropicali.

Segue “Se De y Se Da”, un reggaeton più commerciale in cui Nicky chiede perdono al suo amore, alludendo al fatto che vuole sistemare le cose e dare un’altra possibilità alla loro relazione. Il brano è seguito dall’esplosiva collaborazione di Nicky Jam con El Alfa in “Pikete” (14 milioni di visualizzazioni su YouTube), che racconta la storia di una donna che sembra irraggiungibile a causa della sua bellezza e del suo atteggiamento.

Prosegue poi con “Clavo”, caratterizzata da sonorità melodiche, e “Te Invito” insieme all’artista emergente Rios, che inizia come una ballad per poi aumentare il ritmo trasformandosi in un reggaeton lento che mette in risalto le diverse voci degli artisti.

Nicky Jam approfitta dell’atmosfera per lasciare il posto a “DM” con Manuel Turizo, brano dal ritmo più sexy e misterioso, che racconta di messaggi privati scambiati con una donna. Con il brano “Guayaa” prosegue la storia, come volendo raccontare agli ascoltatori che ha conquistato la donna, per poi concluderla con “Polvo”, insieme a Myke Towers (93 milioni di visualizzazioni su YouTube), che ricorda i tempi divertenti passati, con un potenziale ritorno di fiamma.

La temperatura sale poi con “Playa”, e prende ancora una svolta seducente con “Dándote”, per poi sorprendere gli ascoltatori con “Melancolía”, una ballata in cui Nicky mette in mostra la sua estensione vocale. L’album si chiude con “Fan De Tus Fotos” insieme al “King della bachata” Romeo Santos, un reggaeton carico di sensualità e ritmo grazie alla combinazione della voce di Romeo con il flow distintivo di Nicky Jam.

Di seguito la tracklist di “Infinity”:

1- “Magnum” feat. Jhay Cortez

2- “Miami”

3- “Te Hace Falta”

4- “Celosa”

5- “Se De y Se Da”

6- “Pikete” feat. El Alfa

7- “Clavo”

8- “Te Invito” feat. Rios

9- “DM” feat. Manuel Turizo

10- “Una Guayaa”

11- “Polvo” feat. Myke Towers

12- “Playa”

13- “Dándote”

14- “Melancolía”

15- “Fan de tus Fotos” feat. Romeo Santos

Nicky Jam ha anche annunciato il suo prossimo Infinity Tour 2022. Questo sarà il primo tour ufficiale dell’artista dopo la pandemia, e toccherà le principali città degli Stati Uniti e del Canada. Inizierà a Boston il 3 febbraio 2022 e terminerà a Seattle il 27 marzo 2022 con tappe a New York, Atlanta, Chicago, Toronto, Montreal, Orlando, Houston, Hidalgo, Ontario, Los Angeles e San Jose.

Nicky Jam, nome d’arte di Nick Rivera Caminero, è uno dei pionieri del Reggaeton nel mondo. All’età di 11 anni ha registrato il suo primo album intitolato “Diferente a los Demás”. Nicky Jam ha raggiunto l’apice della sua carriera con diversi successi radiofonici come “Yo no Soy tu Marido”, “Me voy Pal Party”, “Fiel a tu Piel”, “La Combi Completa” che lo hanno portato a girare il mondo e diventare uno dei massimi esponenti internazionali del genere.

È stato costretto a interrompere la sua carriera per 3 anni a causa di problemi personali, ma nel 2013 ha debuttato con un nuovo look ed è tornato più forte che mai. Ha pubblicato altri cinque successi radiofonici come “Piensas en Mí”, “Curiosidad”, “Juegos Prohibidos”, “Voy a Beber” e il successo mondiale “Travesuras”.

Nel febbraio 2015, Nicky Jam ha collaborato con Enrique Iglesias per “El Perdón”, il suo singolo più acclamato a livello internazionale fino ad oggi. “El Perdón” ha raggiunto il primo posto nella classifica Hot Latin Songs di Billboard per 30 settimane (il secondo singolo più lungo nella storia della classifica).

Nel gennaio 2016, Nicky ha pubblicato “Hasta el Amanecer”, che è diventata anche la più grande canzone latina dell’anno. Nel 2017 Nicky Jam ha pubblicato il suo successo “El Amante” (7 volte platino) e il suo album in studio intitolato “Fenix” (11 volte platino).

Nel 2018 ha ottenuto 3 nuove nomination ai Latin Grammy e ha collaborato alla canzone “Te Boté Remix”, che è diventato il video più visto dell’anno in tutto il mondo su YouTube. Inoltre, Nicky Jam ha avuto l’onore di cantare il brano ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2018 “Live It Up”, esibendosi insieme a Will Smith ed Era Istrefi.

La sua serie autobiografica “El Ganador” è stata presentata in anteprima su Netflix alla fine del 2019, così come il suo settimo album in studio “Íntimo”. Nicky Jam è tornato sui grandi schermi all’inizio del 2020 nel sequel “Bad Boys For Life”, con protagonista Will Smith e Martin Lawrence.