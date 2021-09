Maninni con il singolo “Vaniglia” dal 3 settembre

Share Facebook

È disponibile dal 3 settembre in streaming e digital download VANIGLIA (Trident Music/Polydor) il nuovo singolo di MANINNI.



Con Vaniglia, l’artista pugliese continua quel viaggio introspettivo e autobiografico iniziato con Senza e Vestito Rosso e ci propone ancora una volta un brano coinvolgente e passionale.

Vaniglia è la fotografia di un momento particolare, la ripartenza dopo la disillusione di un amore finito male quasi come un ponte tra ciò che era e il nuovo inizio che non può prescindere dalla forza travolgente dei sentimenti.



«Quando pensavo di aver chiuso con l’amore è arrivata una scintilla; la vita è imprevedibile, succedono le cose quando meno te lo aspetti. Ho scritto questa canzone la notte in cui il mio cuore è tornato nuovamente a battere, travolto da un’emozione fortissima.

Momento indescrivibile in cui tutti si possono ritrovare. Rientrato a casa ho preso il cellulare e ho iniziato a scrivere senza sosta, tirando fuori il fuoco che sentivo dentro.

Questa è la mia canzone, la mia verità, le mie emozioni.»

Vaniglia è un fiore molto raro, che rispecchia il carattere di un artista che non teme di mettere a nudo la propria essenza.



Il brano è stato scritto interamente da Maninni e poi arrangiato a quattro mani con Andrea Fusini.

BIO

Classe ’97 Alessio Mininni, in arte Maninni, è nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando i suoi idoli, da U2 a Pink Floyd, da Vasco Rossi a Ligabue, artista che gli ha dato il LA per inseguire questo suo sogno. Taciturno e empatico, ma anche profondamente energico, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, nutrita con la costanza e l’umiltà di chi ha un obiettivo e lotta per raggiungerlo.

Dopo l’esordio discografico nel 2017 con Parlami di Te e il suo ultimo singolo Peggio di Ieri nel 2019, Maninni ha pubblicato il primo singolo della sua nuova avventura, Senza, a gennaio 2021 e il secondo Vestito Rosso a maggio 2021.