2Cellos 20 maggio 2022 unica data in Italia

Dopo avere trascorso insieme gli ultimi dieci anni come 2CELLOS, pubblicando 6 album, totalizzando miliardi di stream e visualizzazioni, suonando nelle venue più prestigiose in tutto il mondo e vendendo poco meno di 1 milione di biglietti per i loro concerti ad alta tensione, le rockstar del violoncello, Luka Šulić e HAUSER, annunciano oggi le date europee del loro tour mondiale – fra le quali l’unica in Italia, il 20 maggio 2022 al Mediolanum Forum Assago di Milano (biglietti in vendita da venerdì 10 settembre ore 10 nei circuiti Ticketone e Vivaticket) – e rivelano che questo nel 2022 sarà il loro ultimo tour insieme come 2CELLOS.

La coppia dichiara: “Questo tour è il culmine di tutti i traguardi che ci siamo prefissati come 2Cellos. Sarà il nostro spettacolo più maestoso e lo porteremo di fronte al pubblico più numeroso di sempre. Insieme abbiamo scalato le montagne e insieme abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra esperienza.

Metteremo in questi concerti tutto ciò che abbiamo imparato da questi anni di collaborazione professionale e amicizia. Saranno intensi, spiazzanti, toccanti, dirompenti, emozionanti.

Ci metteremo tutti noi stessi al 100% – e dopo potremo accomiatarci dai 2Cellos. Sogniamo che il pubblico abbia voglia di celebrare con noi questi dieci anni di storia straordinaria”.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’uscita di “DEDICATED”, il nuovo album del duo atteso il 17 settembre prossimo su etichetta Sony Music Masterworks e pensato proprio per celebrare il 10° anniversario di carriera dei 2CELLOS.

Dieci riletture inedite di altrettante hit interpretate da Šulić e HAUSER con la cifra stilistica che li contraddistingue da sempre, la stessa che nel 2011 colpì, primo fra i tanti successivi estimatori, Sir Elton John che li portò con sé per la prima volta in tour, dando il via al loro clamoroso successo globale di riconosciute “rockstar del violoncello”.

L’uscita di “Dedicated”, a più di tre anni dal precedente “Let There Be Cello”, sarà anticipata di una settimana da quella del nuovo singolo, la reinterpretazione di Shallow, la hit composta da Lady Gaga per il film di Bradley Cooper “A star is born”, interpretata dai due per la colonna sonora del film, ma soprattutto passata alla storia nella loro performance in occasione della vittoria agli Oscar del Cinema.

Questa la track list completa di “Dedicated”: Wherever I Go (OneRepublic), bad guy (Billie Eilish), Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses), Halo (Beyoncé), Shallow (Lady Gaga), Demons (Imagine Dragons), I Don’t Care (Ed Sheeran/Justin Bieber), Cryin’ (Aerosmith), Livin’ on a Prayer (Bon Jovi), Sound of Silence (Simon & Garfunkel).

I biglietti per il concerto dei 2 CELLOS il 20 maggio 2022 al Mediolanum Forum Assago Milano, organizzato da VIGNA PR e Vivo Concerti, sono in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 10 settembre 2021 nei circuiti Ticketone.it e Vivaticket.com e dal 15 settembre in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.

Prezzi e tipologie:

Parterre Premium – € 250,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Premium – € 150,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Premium – € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Gold – € 85,00 + € 12,75 di diritti di prevendita

Parterre numerato – € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

1° anello tribuna gold numerato – € 65,00 + € 9,75 di diritti di prevendita

1° anello numerato – € 55,00 + € 8,25 di diritti di prevendita

2° anello centrale – € 48,00 + € 7,20 di diritti di prevendita

2° anello numerato – € 38,00 + € 5,70 di diritti di prevendita

Queste tutte le date annunciate del DEDICATED WORLD TOUR 2022:

2CELLOS – 2022 U.S. DEDICATED TOUR DATES:

March 26 Rosemont, IL Allstate Arena

March 28 Detroit, MI Little Caesars Arena

March 30 Boston, MA Agganis Arena

March 31 Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

April 01 Philadelphia, PA Wells Fargo Center

April 03 Brooklyn, NY Barclays Center

April 05 Fairfax, VA EagleBank Arena

April 06 Durham, NC DPAC

April 08 Nashville, TN Bridgestone Arena

April 10 Grand Prairie, TX The Theatre at Grand Prairie

April 12 Broomfield, CO 1STBANK Center

April 14 Las Vegas, NV The Theater at Virgin Hotels

April 15 Los Angeles, CA Hollywood Bowl

April 16 Concord, CA Concord Pavilion

European Tour Dates

May 11 Hungary Budapest Budapest Arena

May 12 Austria Vienna Stadthalle

May 13 Poland Łódź Atlas Arena Łódź

May 15 Germany Munich Olympiahalle

May 16 Germany Berlin Mercedes-Benz Arena

May 18 Czech Republic Prague Prague O2 Arena

May 20 Italy Milano Mediolanum Forum Assago

May 23 Serbia Belgrade Stark Arena

May 25 Slovenia Ljubljana Arena Stozice

May 28 The Netherlands Amsterdam Ziggo Dome

May 29 France Paris AccorHotels Arena

May 31 Belgium Brussels Palais 12

June 2 UK London The SSE Arena, Wembley

I 2CELLOS sono il versatile fenomeno mondiale composto da due eccellenti violoncellisti dalla formazione rigorosamente classica, che hanno raggiunto la notorietà nel 2011 quando il video della loro personale reinterpretazione della hit di Michael Jackson Smooth Criminal diviene virale su Youtube.

I due, Luka Šulić e Hauser, da quel momento incrementano il proprio successo, affermandosi per lo stile musicale energico e carico di passione che permette loro di diventare rockstar del violoncello di fama mondiale. Insieme, i 2CELLOS hanno totalizzato l’impressionante quantitativo di 1,3 miliardi di visualizzazioni su Youtube, 5,5 milioni di iscritti al canale ufficiale, 1 miliardo di ascolti sulle piattaforme digitali e hanno venduto poco meno di 1 milione di biglietti per i loro concerti in tutto il mondo.

I 2CELLOS hanno portato il violoncello oltre limiti inimmaginabili, con il loro stile distintivo capace di abbattere i confini fra i diversi generi musicali, dalla classica al pop, dal rock alle colonne sonore per il cinema.

Noti per le loro infuocate esibizioni dal vivo, I 2CELLOS hanno suonato attraverso tutti i continenti, in luoghi storici di ogni tipo, fra i quali la Royal Albert Hall a Londra, il Radio City Music Hall di New York, la Sidney Opera House in Australia, le Terme di Caracalla e l’Arena di Verona in Italia. Hanno avuto l’occasione di suonare con leggende come Steven Tyler, Andrea Bocelli, Zucchero, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age e George Michael, fra i tanti, e sono stati scelti da Sir Elton John per accompagnarlo in tour sia come special guest dei suoi concerti sia come parte della sua band sul palco.