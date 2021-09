Zecchino d’Oro. Una nuova canzone per il primo giorno di scuola

Share Facebook

Una storia, una canzone dello Zecchino d’Oro e dieci azioni per affrontare la paura e ripartire con coraggio

Il 20 settembre su Rai1, alla presenza del Presidente Mattarella, il Coro dell’Antoniano sarà tra i protagonisti dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico con la canzone tratta dall’omonimo libro, dal 13 settembre sui canali di Rai Ragazzi

Avrei voluto stare sempre sotto un cielo pieno di stelle.

Svegliarmi col sole splendente, fare un milione di marachelle,

abbracciare chi mi vuol bene, giocare con i miei amici

e passare insieme a loro soltanto giorni belli e felici.

Ma non sempre si va in discesa, quando si corre nella vita.

Il sentiero a volte è stretto e si arrampica anche in salita.

Così il fiato diventa corto, mentre il sentiero ripido si sale,

a casa in fretta si ritorna se all’improvviso c’è il temporale.

Sostenere la crescita nei tempi di tempesta significa per gli adulti insegnare ai più piccoli non solo ad affidarsi loro quando le onde sembrano troppo alte, ma anche e soprattutto a trovare dentro di sé le risorse adeguate per affrontare le sfide del momento.

Dopo un tempo prolungato che ha messo alla prova le competenze emotive dei più piccoli, con il volume Sta passando la tempesta, Alberto Pellai propone un percorso, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e dei primi anni della scuola primaria, che intende prenderli per mano e aiutarli a esplorare le proprie risorse interiori con cui far fronte alle difficoltà.

Le stesse che l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiama Life Skills, proprio perché indispensabili per fronteggiare i momenti più impegnativi, quelli che chiedono di sapersi adattare velocemente a nuovi contesti di vita.

A partire dalla storia in rima il libro propone dieci azioni per allenare alla resilienza accompagnate da alcune attività da svolgere in gruppo che permettono all’educatore (docente o genitore che sia) di reclutare tutte le intelligenze multiple del modello di Howard Gardner: intelligenza musicale (cantare), intelligenza intrapersonale (immaginare), intelligenza artistica (disegnare), intelligenza spirituale (meditare), intelligenza cinestesica-corporea (rilassarsi e respirare), intelligenza interpersonale (fare squadra, giocare), intelligenza verbale-linguistica (raccontare i ricordi), intelligenza naturalistica (generare un contatto profondo con la natura).

Dal libro l’autore ha tratto una canzone originale dello Zecchino d’Oro, per accompagnare gli studenti di tutt’Italia nel loro rientro a scuola: Sta passando la tempesta, musicata da Paolo Giovanni D’Errico e cantata dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Il videoclip della canzone Sta passando la tempesta, realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi, sarà trasmesso dal 13 settembre su Rai Yoyo e Rai Gulp, e disponibile su Rai Play.



Video e canzone saranno disponibili agli insegnanti che acquisteranno il libro, mentre nei giorni successivi arriveranno anche sul canale YouTube di Zecchino d’Oro.

Inoltre, lunedì 20 settembre, in diretta su Rai1 da Pizzo Calabro, una parte del Coro dell’Antoniano si esibirà proprio con Sta passando la tempesta all’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/22, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

L’obiettivo del libro è di aiutare a rinforzare in modo giocoso, allegro e divertente le competenze auto-regolative dei bambini, ma soprattutto di ridare speranza dopo un tempo prolungato così extra-ordinario.

L’appendice del libro, a cura di Annarosa Colonna, neuropsichiatra infantile del Centro Terapeutico di Antoniano, propone inoltre attività guidate di drammatizzazione-gioco perché la canzone sia condivisa come esperienza di autentica inclusione da tutti i bambini e le bambine.

Zecchino d’Oro, insieme a Erickson, si apre al mondo della scuola offrendo strumenti originali e proposte didattiche a insegnanti, educatori e famiglie.

Un nuovo modo per accompagnare la crescita attraverso la musica, come esperienza di riflessione e inclusione, coinvolgendo bambini e bambine nella sperimentazione degli aspetti relazionali, espressivi e di facilitazione dell’apprendimento.

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, si occupa di prevenzione in età evolutiva ed è autore di molti volumi per bambini, genitori e insegnanti.

Conduce corsi di formazione per genitori e docenti. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito della Sanità Pubblica.

Annarosa Colonna, medico Neuropsichiatria infantile, svolge la sua attività clinica presso il Centro Terapeutico di Antoniano e l’Ausl di Bologna nell’ambito della riabilitazione (soprattutto precoce) delle gravi disabilità. Ha svolto numerose attività di docenza per operatore del settore riabilitativo.

