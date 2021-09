James Arthur annuncia la pubblicazione di un doppio vinile

Share Facebook

Twitter

Pinterest

James Arthur annuncia la pubblicazione di un doppio – speciale – vinile per celebrare il quinto anniversario del suo album n.1 “Back from the Edge”, il 29 ottobre 2021.

https://jamesarthur.lnk.to/BackFromTheEdge_5thAnniversary

Oltre all’album originale contenente il successo mondiale “Say You Won’t let Go”, il vinile includerà anche una versione acustica di “Train Wreck” che non era inclusa nell’album originale.

‘Train Wreck’ è recentemente rientrato nella classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito dopo aver trovato una nuova prospettiva di vita tramite Tik Tok.

La traccia è ora certificata ‘Oro’ nel Regno Unito e ‘Platino’ negli Stati Uniti, essendo stata riprodotta in streaming oltre 480 milioni di volte.

“Back from the Edge” è stato un enorme successo globale ed ha venduto oltre 3,9 milioni di copie in tutto il mondo. Il disco è stato certificato 4 volte platino in India, 3 volte platino in Norvegia, Svezia, Indonesia, Filippine e Medio Oriente, doppio platino nel Regno Unito, Irlanda, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Turchia, Australia, Corea, Malesia, Singapore e platino negli USA, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Ungheria, Polonia, Russia, Nuova Zelanda, Thailandia e Taiwan.



James ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e fino ad oggi ha pubblicato tre album di grande successo “James Arthur” (UK No.2), “Back From The Edge” (UK No.1) e “YOU” (UK No.2) , insieme a nove singoli nella Top 40 del Regno Unito.

Ha avuto due grandi successi n.1 ed un riconoscimento per aver raggiunto un miliardo di stream su Spotify con “Say You Won’t Let Go”, il successo mondiale n.1. James ha recentemente dominato le radio e le classifiche con la sua strepitosa collaborazione con Sigala “Lasting Lover”: la traccia è stata la canzone airplay numero 1 nel Regno Unito, numero 1 su iTunes e Top 10 nella classifica ufficiale dei singoli.



James ha recentemente firmato un nuovo contratto discografico nel Regno Unito con la Columbia Records, un co-accordo con la Columbia Records Germany ed ha annunciato il suo quarto album “It’ll Make Sense In The End”. Il suo nuovo album, la sua quarta uscita è prevista per il 5 novembre. “With this album from day one there was a sound that I wanted to go for.

Even early on it sounded like a real album, a proper body of work. This is the first time I’ve made an album all in one place and you can hear this in the music. There’s something really comfortable about working in your own home with a select group of people – I was able to be more vulnerable than ever”.

“Back from the Edge” 5th Anniversary Tracklist

Back from the Edge

Say You Won’t Let Go

Prisoner

Can I Be Him

I Am

Train Wreck

Safe Inside

Sober

Phoenix

Let Me Love the Lonely

Sermon

Remember Who I Was

Finally

Train Wreck (Acoustic)