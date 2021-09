“Don’t Break The Heart” il nuovo singolo di Tom Grennan

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 17 settembre “DON’T BREAK THE HEART”, il nuovo singolo del cantautore britannico TOM GRENNAN, dopo il successo della hit planetaria da oltre 130 MILIONI di stream “By Your Side” con il dj/producer vincitore di un Grammy AWARD Calvin Harris!

Ispirato dalla tragedia di una perdita, “Don’t Break The Heart”, già disponibile in digitale, è un brano dal sound esplosivo e coinvolgente che dà ulteriore conferma del prodigioso talento pop di Tom Grennan.

“Di recente ho ricevuto la tragica notizia della morte della mamma di un amico – ha dichiarato Grennan – Mi ha colpito molto vederlo cercare di metabolizzare l’accaduto, provando a destreggiarsi fra la follia e la tristezza di questo suo nuovo mondo in cui la sua tanto amata madre non c’era più.

Mi ha riportato alla mente la perdita del mio migliore amico e cugino Alan, appena adolescente, un episodio doloroso per molti di noi. La canzone è nata piuttosto velocemente.

È stato catartico sotto molti punti di vista. Il pensiero della perdita, il dolore, la sofferenza nell’affrontare la rottura di una relazione o di un’amicizia, sono tutti elementi che in qualche modo hanno dominato la mia vita negli ultimi anni, ma purtroppo non è mai facile restare a galla e superare queste cose. Sono grato che il passare del tempo ci permetta di guardare indietro e ricordare i bei tempi”

“Don’t Break The Heart” è contenuta in “Evering Road Deluxe” (Insanity Records), una speciale “extended edition” dell’ ultimo album del cantautore britannico “Evering Road”, che ha debuttato al #1 nel Regno Unito.

Inoltre, questa versione dell’album contiene la hit “By Your Side” con Calvin Harris, i due inediti “People Alway Meant To Be” e “Fade” e una versione orchestrale registrata ad Abbey Road del singolo certificato ORO in Gran Bretagna “Little Bit Of Love” (che ad oggi conta più di 200 MILIONI di stream in tutto il mondo).

Uno dei 200 artisti più ascoltati nel mondo, nel 2021 Tom Grennan ha conquistato le classifiche con ben 3 singoli: “Little Bit Of Love”, “By Your Side” e “Let’s Go Home Together” con Ella Henderson. Con l’acclamato album “Evening Road”, che ad oggi ha superato 250 MILIONI di stream nel mondo, Tom Grennan è stato riconosciuto come “uno dei giovani talenti più brillantii della Gran Bretagna” da GQ UK e semplicemente “epico” da NME.

In altre occasioni, Music Week ha parlato di lui come “un epico grido di cambiamento”, CLASH ha visto nella sua musica “un’anima ricca di introspezione” e Classic Pop “vari strati di complessità”.