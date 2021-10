Francesca Michielin con il nuovo singolo “Nei tuoi occhi”

Share Facebook

Marilyn ha gli occhi neri si colora con la musica di FRANCESCA MICHIELIN: dall’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali – anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music – e in radio, il nuovo singolo NEI TUOI OCCHI (Sony Music) già disponibile in presave e preadd, incluso nella colonna sonora ufficiale del film firmato Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, nelle sale dal 14 ottobre 2021 (una produzione Groenlandia con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution).

Dal confronto artistico tra Francesca Michielin e Andrea Farri, autore della colonna sonora ufficiale di Marilyn ha gli occhi neri, nasce un brano pop dal sound avvolgente, pensato – nelle parole della cantautrice – per creare un mondo di emozioni trascendenti i suoni puri della composizione.

NEI TUOI OCCHI, di cui Francesca ha seguito tutte le fasi di realizzazione, dalla scrittura alla produzione, si sviluppa partendo dal musical theme che ricorre costante in ogni sequenza: un delicato riff di pianoforte da cui prende vita una variazione sul tema dalle sonorità elettroniche minimali.

Il testo è strettamente connesso alla trama del film, finestra aperta sulla relazione tra i protagonisti Diego e Clara: mi tuffo nei tuoi occhi, ci nuoto dentro finché sento che non tocco più / e quando piangi come grandine mi butti giù – dalla piacevole confusione iniziale nei confronti di lei evolve per lui l’opportunità di liberarsi – non esistono scuse / nella testa mille cose esplodono e a domino precipito – fino a lasciarsi andare eliminando ogni barriera – liberami le ali / squarciami il cuore / prenditi tutto.

Dopo il successo di Cinema in collaborazione con Samuel, Francesca, pronta a scendere in campo con il podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le donne oggi? e come protagonista di un nuovo programma su Sky Nature, torna con il singolo NEI TUOI OCCHI, un viaggio emozionale alla ricerca della felicità perduta, da catturare e condividere – note e anima – con chi ti riconosce e accetta per quello che sei.