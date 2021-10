Share Facebook

Twitter

Pinterest

In radio da oggi il nuovo singolo degli Inhaler ‘My Honest Face’. Il video è stato girato quest’estate da Lewis Evans e Ewan Ogden durante la prima serie di concerti della band e include l’elettrizzante show al Reading Festival.

È stato diretto da Douglas Hart e Antony Genn.

“My Honest Face” è tratto dall’album di debutto degli Inhaler, “It Won’t Always Be Like This”, pubblicato lo scorso luglio. Il brano originariamente pubblicato nel 2019 è stato rielaborato durante le sessioni per l’album e ad oggi ha accumulato oltre 22 milioni di stream.

Il quartetto irlandese è una delle band più interessanti emerse negli ultimi anni. Il cantante e chitarrista Eli Hewson, il bassista Robert Keating, il chitarrista Josh Jenkinson e il batterista Ryan McMahon hanno realizzato un disco che cattura la loro evoluzione da esordienti a raffinati cantautori.

Registrato con il collaboratore e produttore di lunga data Antony Genn ai Narcissus Studios di Londra, è un disco che parla del perdere se stessi e ritrovarsi, cercando di dare un senso al mondo quando il mondo non ha molto senso.

Traccia un percorso di esplorazione sonora, dall’urgenza travolgente della title track al synth-pop lussureggiante di “Slide Out The Window” ai groove di “A Night On The Floor”. La traccia ‘Totally’ è stata scelta come colonna sonora di FIFA 22.

La band è tuttora in tour in UK e Irlanda.

Ottobre

1st University, Newcastle (SOLD OUT)

2nd O2 Institute 1, Birmingham (SOLD OUT)

3rd O2 Academy, Bristol (SOLD OUT)

5th Rock City, Nottingham (SOLD OUT)

6th O2 Kentish Town Forum, London (SOLD OUT)

7th Waterfront, Norwich (SOLD OUT)

9th The Mountford Hall, Liverpool (SOLD OUT)

10th Barrowlands, Glasgow (SOLD OUT)

12th O2 Ritz, Manchester (SOLD OUT)

Dicembre

14th Limelight, Belfast (SOLD OUT)

15th Dolans, Limerick (SOLD OUT)

16th Cyprus Avenue, Cork (SOLD OUT)

17th INEC Acoustic Club, Killarney

19th Academy, Dublin (SOLD OUT)

20th Academy, Dublin (SOLD OUT)

21st Academy, Dublin (SOLD OUT)

22nd Academy, Dublin (SOLD OUT)