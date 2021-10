Bryan Adams in concerto a Conegliano

Share Facebook

Bryan Adams in concerto alla Zoppas Arena di Conegliano (Tv). Il rocker canadese ritorna in Italia in un esclusivo tour di tre date, con una tappa veneta il 14 febbraio 2022, firmata da DuePunti Eventi.

Dopo un’attesa di quasi due anni e mezzo i fans Italiani potranno quindi riabbracciare il rocker canadese. Il songwriter si presenterà sul palcoscenico con i brani del nuovo album “So Happy It Hurts”, in uscita a marzo, che andranno ad aggiungersi alle tante hits con cui Bryan Adams ha occupato le classifiche di tutto il mondo negli ultimi 40 anni.

Da Heaven a Summer of 69, da Please Forgive Me e Run To You, la carriera di Bryan è costellata da brani che sono nei cuori anche del pubblico Italiano.

Una serata di puro rock per un esclusivo tour italiano di sole tre date che rappresenta già uno degli eventi live più attesi della stagione 2022.

Bryan Adams è uno dei musicisti live più entusiasmanti del mondo, le sue performance energiche, la sua naturale presenza scenica e la sua voce incredibile sono garanzia di emozione e divertimento. L’influenza di Adams si estende per quattro decenni durante i quali ha fatto uscire 14 album.

L’ultimo suo lavoro, Shine a Light, la cui title track è stata scritta insieme ad Ed Sheeran, ha debuttato al numero 1 della album charts nel marzo del 2019.

Le sue capacità di songwriter gli hanno assicurato numerosi premi e riconoscimenti tra cui 3 Nominations agli Oscar, 5 nominations ai Golden Globe e 1 Grammy Award.

Biglietti concerto Bryan Adams

Zoppas Arena – Conegliano

14 febbraio 2022

Posto in piedi € 43+diritti di prevendita

Posto in piedi early check-in € 52+diritti di prevendita

Tribuna Sinistra/ Destra € 60+ diritti di prevendita

Tribuna centrale € 75+ diritti di prevendita

Pre-Sale esclusiva per gli ascoltatori di R101 dalle 10.00 del 14 ottobre alle 23:59 del 15 ottobre su

https://www.ticketone.it/r101

Prevendita generale da sabato 16 ottobre 2021 ore 10.00 on line e nei punti vendita Ticketone