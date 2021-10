Oliver Onions feat Tommaso Paradiso con “Orzowei”

Share Facebook

Una moderna giungla metropolitana fa da set a ORZOWEI, la nuovissima versione degli OLIVER ONIONS feat. TOMMASO PARADISO in arrivo giovedì 14 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 15 ottobre, già disponibile in pre-save e pre-add: https://oliveronions.lnk.to/Orzowei_ft_TommasoParadisoPR.

L’iconica sigla della fortunata serie televisiva di produzione italo-tedesca “Orzowei, il figlio della savana” si arricchisce oggi di sonorità tribali trascinanti, impreziosita dalla voce di Tommaso Paradiso che si unisce per l’occasione a Guido e Maurizio De Angelis, autentiche superstar della musica italiana e internazionale pronte una volta in più a spingere l’acceleratore sulle collaborazioni cross-genere.

Grazie a texture sonore eteree che lasciano spazio ad una ritmica travolgente, ORZOWEI catapulta l’ascoltatore in un mondo stereofonico e coinvolgente, con Tommaso Paradiso ad incarnare perfettamente il ruolo del nuovo eroe che, cantando a squarciagola i ritornelli, contamina in pieno stile indie questo vero e proprio inno.

ORZOWEI è la freccia che mancava all’arco di FUTURE MEMORABILIA, il nuovo album, arrangiato da Ricky Quagliato, in uscita il 29 ottobre per BMG e già disponibile in pre-order: https://bit.ly/OliverOnions_FutureMemorabilia. Un avventuroso road trip in dieci tappe, moltissimi featuring – oltre a Tommaso Paradiso, Bud Spencer, Claudio Baglioni, Elio e Le Storie Tese e tanti altri – e una sola destinazione: la musica, quella cult con veste future pop targata OLIVER ONIONS.

FUTURE MEMORABILIA – TRACKLIST

DUNE BUGGY (FROM THE FUTURE)

BULLDOZER #63

ORZOWEI FEAT. TOMMASO PARADISO

SANDOKAN FEAT. CLAUDIO BAGLIONI

FLYING THROUGH THE AIR (50TH ANNIVERSARY)

BANANA JOE FEAT. BUD SPENCER

SANTA MARIA MEMORABILIA FEAT. ROLAND KAISER

LA LA LA LA LALLA FEAT. ELIO E LE STORIE TESE (CORO DEI POMPIERI)

SHERIFF FEAT. DAVID HASSELHOFF

WE BELIEVE IN LOVE FEAT. ELHAIDA DANI