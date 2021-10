Dj Snake arriva la nuova hit “SG” con 4 superstar

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il produttore multiplatino DJ SNAKE pubblica il suo nuovo singolo intitolato “SG” in collaborazione con le megastar Ozuna, Megan Thee Stallion e Lisa delle Blackpink via Interscope Records/Universal Music.

Il brano unisce tre continenti e 4 differenti nazioni: da Puerto Rico con l’icona domenicana Ozuna, passando per gli Stati Uniti con la rapper vincitrice del GRAMMY® Award Megan Thee Stallion a cui si uniscono la dea del K-pop Lisa e lo stesso producer DJ Snake, francese ma di origini algerine.

Un brano uptempo potentissimo pronto a diventare un inno mondiale.

Ad accompagnare la hit arriva il videoclip ad alto budget diretto dal fedele collaboratore di DJ Snake, Colin Tilley (Justin Bieber, Halsey, J Balvin e Post Malone).

La coppia artistica ha lavorato assieme a numerosi altri video durante le loro prolifiche carriere, raggiungendo complessivamente oltre 3 miliardi di views ad oggi.

La produzione musicale ineguagliabile di DJ Snake mischia ritmi da pista da ballo con sonorità raggaeton e latine, con qualche accenno alla trap.

Megan incendia il brano con i suoi versi, mentre Ozuna controbilancia il tutto con il suo carisma innegabile. Lisa, in testa a tutte le classifiche mondiali con il suo progetto solista “LALISA”, fa la sua apparizione nel brano (e nel video), lasciando tutti a bocca aperta.

La clip è ambientata a Miami e vede le quattro superstar ballare sotto le palme, su uno yacht, in una discoteca e in piscina.

DJ SNAKE:

DJ Snake (parigino di genitori algerini classe 1986, vero nome William Grigahcine) ha debuttato nel 2016 con il disco “Encore”, raggiungendo la n.1 nella Billboard Top Dance/Electronic Albums chart. Ha raggiungo la n.1 con il singolo 4 volte Platino “Let me Love You” con Justin Bieber, con la superhit “Lean On” con Major Lazer e MØ e “Taki Taki” con Selena Gomez, Ozuna e Cardi B. Il suo secondo disco Carte Blanche è uscito nel 2019 e DJ Snake è ora uno dei massimi esponenti della dance mondiale con ben tre brani ad aver superato il miliardo di stream su Spotify.

OZUNA:

Artista e compositore di origine portoricana, Ozuna è uno dei massimi esponenti della musica latin contemporanea. Dopo aver lanciato la sua carriera nel 2015, l’artista è apparso su TIME Magazine tra le persone più influenti dell’anno 2019 e ha vinto il premio come Miglior compositore latino ai BMI nel 2019 e nel 2021. Nel 2020 ha vinto i suoi primi due Latin Grammy.

MEGAN THEE STALLION:

Direttamente da Houston (Texas), Megan Thee Stallion ha vinto tre GRAMMY Award, divenendo in pochi anni una vera e propria icona culturale e musicale. Dopo il suo primo disco, Good news, ha raggiunto la n.1 della Billboard Hot 100 grazie ai brani “Savage Remix” con Beyoncé e “WAP” con Cardi B.

Nel 2020 è stata inserita dal TIME tra le 100 persone più influenti al mondo. Nell’ottobre del 2020 si è esibita con una performance a sfondo politico al Saturday Night Live, chiedendo giustizia per Breonna Taylor e ha pubblicato il progetto visivo “Why I Speak Up For Black Women” in collaborazione con il New York Times.

LISA (OF BLACKPINK):

Membro dell’iconico gruppo femminile sudcoreano delle Blackpink, Lisa è la cantante, rapper e ballerina più famosa del momento.

È l’idolo K-Pop più seguito al mondo sui social media con oltre 62 milioni di seguaci. Oltre ad accumulare miliardi di stream e views con le Blackpink, Lisa si è affermata come superstar globale. È sia la superstar del K-Pop più seguita su Instagram con oltre 58 milioni di seguaci, sia l’artista femminile coreana più seguita sul suo canale YouTube Lili’s Film con oltre 8 milioni di utenti