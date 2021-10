Le date italiane di Avril Lavigne, riprogrammate al 2022

Share Facebook

Le date italiane di Avril Lavigne, inizialmente previste a marzo 2021 verranno riprogrammate al 2022:

4 marzo 2022 · Padova, Fiera (riprogrammazione della data del 14 marzo 2021)

6 marzo 2022 · Milano, Mediolanum Forum (riprogrammazione della data del 12 marzo 2021)

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Nuove disponibilità di biglietti sono disponibili da ora su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

*Informazioni sul cambio di location per la data di Milano:

Coloro già in possesso di un biglietto per lo show previsto al Lorenzini District di Milano riceveranno via mail un segnaposto per la nuova data al Mediolanum Forum di Milano.

La nuova location prevede il parterre in piedi e i settori Anello B e Anello C seduti.

Il segnaposto riporterà le indicazioni del nuovo posto assegnato. L’assegnazione dei posti avverrà seguendo la cronologia di acquisto.

Ai primi biglietti venduti verrà assegnato il parterre fino ad esaurimento della capienza permessa, seguirà l’assegnazione dell’Anello B e infine dell’Anello C.

IMPORTANTE: Sarà necessario stampare il segnaposto allegato e portarlo con sé il giorno dello spettacolo insieme al biglietto a suo tempo acquistato per accedere allo spettacolo.



L’accesso con il solo biglietto o con il solo segnaposto NON è consentito: sarà necessario essere in possesso sia del biglietto dello spettacolo sia segnaposto allegato.

Del suo nuovo tour la stampa ha detto:

“Il nuovo tour di Avril Lavigne è UNA PARATA DI HIT…Sul palco la superstar spazia dai suoi brani più celebri a pezzi danzerecci fino alle sue ballad più emozionanti…Le HIT non mancano e lo show è una DIVERTENTE CELEBRAZIONE DELLA SUA CARRIERA”. – MTV

“Dopo 5 anni, Avril Lavigne è tornata! La SETLIST ripercorre tutta la sua CARRIERA…

In una parola: EPICO!” – Alternative Press

“E’ come se Avril non fosse mai andata via. La sua voce ha acquisito una nuova profondità e intensità, ma la sua performance è rimasta quella energica e divertente di sempre… La star ha vissuto una crescita personale evidente negli ultimi tre anni e le HIT abbondano…Fin dalle prime note i fan si sono subito connessi alla perfomance e da lì’ fino alla fine si leggeva lo stupore e il divertimento nei loro occhi”. – RIFF Magazine

In Europa verranno devoluti 2,00€ da ogni biglietto alla Fondazione di Avril Lavigne. The Avril Lavigne Foundation si occupa di supportare e aiutare le persone colpite dalla malattia di Lyme, disabilità e con problemi gravi di salute. Attraverso programmi e donazioni, la fondazione fornisce risorse per la prevenzione, fondi e ricerche affinché le persone non perdano mai la speranza e possano migliorare e trasformare le proprie vite.

Per saperne di più sulla malattia di Lyme e le attività di beneficenza di Avril, visita la fondazione Avril Lavigne cliccando qui.

Per ulteriori dettagli sul tour:

avrillavigne.com

www.livenation.it/artist-avril-lavigne-652