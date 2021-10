Sean Paul Feat. Sia con il singolo “Dynamite”

Share Facebook

E’ in radio dal 29 ottobre il nuovo singolo di Sean Paul, “Dynamite”, in collaborazione con Sia. Il brano è un indiscutibile pop banger, prodotto da Banx & Ranx e Greg Kurstin (Adele, Pink, The Foo Fighters), dove la voce di Sia, che canta “Light me up and set me free”, e gli innegabili riff di Sean inducono al ballo.

Il brano segna un’altra proficua collaborazione tra i due artisti, che già avevano lavorato insieme nel 2016 per una nuova versione del singolo di Sia, “Cheap Thrills”, anch’esso prodotto da Greg Kurstin e che conta ad oggi oltre 1,6 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

Della canzone, Sean Paul dice: “Dynamite sin dall’inizio ci ha fatto sentire delle good vibe. Dopo aver registrato “Cheap Thrills”, sapevamo già che avremmo lavorato ancora insieme e ‘Dynamite’ è la nostra seconda puntata.

Dynamite è un altro disco che mi fa sentire bene e voglio ringraziare Sia e tutto il suo team, il mio team Duttyrock, il mio management e mia madre che mi ha fatto conoscere la musica di Sia”.

Sean Paul ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Only Fanz” con Ty Dolla $ign – https://youtu.be/jBZMrK9P9oE Il brano ha ottenuto il plauso di Vibe che l’ha definito un “tropical banger”, mentre Hot New Hip Hop l’ha definito “una delle canzoni più divertenti dell’estate”. All’inizio di quest’anno è uscito “Live N Livin” un album dove Sean collabora con vari artisti per celebrare le sue radici dancehall.

About Sean Paul

È raro che un artista diventi la personificazione del suo genere. Basta una parola o frase per evocare l’intera forma d’arte. Sean Paul è uno di questi artisti. Lasciategli dire “shake dat ting” con la sua voce imponente e sentirete l’incarnazione della dancehall.

Attraverso sette album in studio e oltre, Sean Paul ha portato il genere in tutto il mondo, dalla sua origine nei club di Kingston, Giamaica, alla vetta delle classifiche, riempiendo alcuni dei più grandi locali in più di 120 paesi.

Sean è il primo giamaicano a suonare in Kazakistan e in Madagascar. Vincitore di un Grammy Award, ha ottenuto diverse nomination ai Grammy e ai Billboard Music Award.

Ha inoltre ricevuto: un American Music Award, MOBO Awards, Soul Train Awards, MTV Music Awards, ASCAP Rhythm and Soul Music Awards, un Source Award e un BET Award.

È l’unico artista giamaicano ad aver vinto un American Music Award (2006) per il Favorite Pop/Rock Male artist.