La nuova versione di “Can’t Get Enough” di JLO con Sean Paul

Jennifer Lopez ed il gigante del dancehall Sean Paul nel singolo “Can’t Get Enough”.

Insieme, le due superstar hanno creato una traccia innovativa che unisce culture musicali diverse e supera i confini del pop, dell’R&B e dei suoni tradizionali giamaicani.

“Can’t Get Enough” di JLo riprende in modo creativo testi e melodia di “I’m Still In Love With You”, un classico del 1967 di Alton Ellis, successivamente reinterpretato da Sean Paul e Sasha nel loro successo del 2002 con lo stesso titolo. Questa nuovissima versione “Dutty” di “Can’t Get Enough”, già sulle piattaforme dal 5 aprile, presenta l’inconfondibile stile giamaicano di Sean Paul, un ritmo più veloce e una nuova atmosfera dancehall.



“Can’t Get Enough” fa parte dell’album di Jennifer Lopez “This Is Me… Now”, pubblicato il 16 febbraio 2024 e arrivato al numero 1 della classifica Top Album Sales di Billboard, il suo terzo album al primo posto e il primo in oltre 20 anni.

Sean Paul, cantante e rapper giamaicano vincitore di un Grammy e con dischi di platino, è considerato uno degli artisti più prolifici di sempre nel panorama dancehall e reggae. Ricercato per le collaborazioni, ha lavorato con alcuni dei nomi più importanti del settore in diversi generi, tra cui Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Blu Cantrell, Pitbull, J Balvin, Karol G, DMX, Damian Marley, Sia e Clean Bandit.

“Can’t Get Enough” è stata co-scritta e prodotta presso lo studio casalingo di Jennifer Lopez a Los Angeles da lei stessa, Rogét Chahayed (Doja Cat, Travis Scott), HitBoy (Drake) e Jeff “Gitty” Gitelman (H.E.R, Victoria Monet). Tra gli altri autori e produttori figurano Angel Lopez (Jack Harlow), Drew Love (G-Eazy, The Chainsmokers), INK (Beyoncé), Prince Chrishan (Meek Mill, Chris Brown), Sean Paul e Brandon Riester della BMG come A&R.

