“Almeno credo” è il nuovo singolo di DILE

Esce venerdì 19 aprile “Almeno credo” (Oneshot under exclusive license to M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di DILE, annoverato tra le voci più graffianti e interessanti del cantautorato contemporaneo. Il brano è già disponibile in presave.

Un pezzo malinconico ed evocativo, con cui DILE si insinua nuovamente tra le pieghe della propria anima dando voce a quella nostalgia che nasce quando una relazione finisce ma non del tutto, quando il sentimento che un tempo univa si è affievolito ma quella forza che attrae verso l’altra persona continua a persistere, sorretto dal ricordo di ciò che si è stati l’uno per l’altra. La voglia di cascarci di nuovo, ancora una volta, forse l’ultima: l’artista dimostra di saper esprimere le varie sfumature dell’amore, anche quello che vive delle proprie contraddizioni.

“Almeno credo” giunge a pochi mesi di distanza da “Affetto collaterale”, brano con cui DILE ha concluso un 2023 ricco di soddisfazioni, tra cui la pubblicazione dell’album “MIGLIORE DI ME”, uscito a giugno, che l’artista ha portato live in Italia, concludendo il tour con i due sold out di Roma e Milano.

DILE in questi anni si è fatto conoscere e apprezzare totalizzando oltre 30 milioni di stream con i suoi brani. Tra questi, “Mondocane”, “Duemilaventi”, che ha conquistato la cover di Indie Italy su Spotify, “Quando vedo te”, “Che mettevi sempre” insieme a Federica Carta, “Marciapiedi” e “ti capita mai”.

Biografia

Francesco Di Lello, in arte DILE, è un cantautore abruzzese. La sua passione per la scrittura nasce fin da giovanissimo come esigenza di esprimersi e raccontarsi. Inizia così a comporre le sue prime canzoni e a portarle in giro. Nel 2019 inizia il suo percorso discografico con OSA e Artist First pubblicando il suo brano d’esordio “Perdersi” e i singoli “Rewind”, prodotto da Federico Nardelli (già produttore di Gazzelle e di Ligabue), e “fino alle sette”. Durante la quarantena del 2020 realizza il video di “America”, interamente girato tra le mura di casa, ottenendo un successo tale da portarlo alla pubblicazione, qualche mese dopo, di “Tangenziale”. Nello stesso anno pubblica l’album “Rewind”, che ad oggi supera 12 milioni di ascolti, e il singolo “Maledetti noi”. Torna sulle scene nel 2022 con i singoli “Mondocane”, con il quale mostra nuove sfumature della sua musica, e “Duemilaventi”, che conquista la cover di Indie Italy su Spotify. Nell’estate 2022 DILE si esibisce in una serie di concerti in tutta Italia e a settembre torna con “Quando vedo te”. Conclude l’anno con “Che mettevi sempre” insieme a Federica Carta.

Il 2023 si apre invece con il singolo “Marciapiedi”, uscito a marzo, e prosegue con “ti capita mai”, brano con cui l’artista ha annunciato l’uscita del progetto discografico “MIGLIORE DI ME”, uscito a giugno. L’artista chiude l’anno con la pubblicazione di “Affetto collaterale” e con un tour che si conclude con i sold out di Roma e Milano. Ad oggi i singoli di DILE hanno totalizzato oltre 30 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Coco District