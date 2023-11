“Effetto Collaterale” il nuovo singolo di Dile

Share

È disponibile da venerdì 24 novembre “Affetto collaterale” (OSA under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo singolo del cantautore DILE. Il brano, già disponibile in presave, è incluso nell’ultimo album “MIGLIORE DI ME”, uscito a giugno.

“Affetto collaterale” racconta di una relazione che si è chiusa e che vede sfumare sullo sfondo ogni ricordo, fino a lasciare solo un pugno di polvere. La voce calda e ruvida di DILE accompagna l’ascoltatore durante un viaggio di ricordi in cui ripensa alla persona amata, che ormai è andata avanti con la propria vita ma che, in qualche modo, si porta ancora dietro parte di ciò che è stato.

Il nuovo singolo è un ulteriore tassello al puzzle musicale che DILE ha costruito con la pubblicazione dell’album “MIGLIORE DI ME” e giunge a poche settimane dall’uscita di “STATI MAI”, singolo di piazzabologna a cui DILE ha partecipato.

DILE in questi anni si è fatto conoscere come uno degli artisti più interessanti del cantautorato contemporaneo totalizzando oltre 25 milioni di stream con i suoi brani. Tra questi, “Mondocane”,“Duemilaventi”, che ha conquistato la cover di Indie Italy su Spotify, “Quando vedo te”, “Che mettevi sempre” insieme a Federica Carta, “Marciapiedi” e “ti capita mai”.

L’artista porterà la sua musica in concerto giovedì 7 dicembre all’Alcazar di Roma e lunedì 18 dicembre all’ArciBellezza di Milano. Due attesi appuntamenti che permetteranno a DILE di condividere con il pubblico le emozioni che scaturiscono dalle sue canzoni, da sempre caratterizzate da una grande forza evocativa.

Biografia

Francesco Di Lello, in arte DILE, è un cantautore abruzzese. La sua passione per la scrittura nasce fin da giovanissimo come esigenza di esprimersi e raccontarsi. Inizia così a comporre le sue prime canzoni e a portarle in giro. Nel 2019 inizia il suo percorso discografico con OSA e Artist First pubblicando il suo brano d’esordio “Perdersi” e i singoli “Rewind”, prodotto da Federico Nardelli (già produttore di Gazzelle e di Ligabue), e “fino alle sette”. Durante la quarantena del 2020 realizza il video di “America”, interamente girato tra le mura di casa, ottenendo un successo tale da portarlo alla pubblicazione, qualche mese dopo, di “Tangenziale”. Nello stesso anno pubblica l’album “Rewind”, che ad oggi supera 12 milioni di ascolti, e il singolo “Maledetti noi”. Torna sulle scene nel 2022 con i singoli “Mondocane”, con il quale mostra nuove sfumature della sua musica, e “Duemilaventi”, che conquista la cover di Indie Italy su Spotify. Nell’estate 2022 DILE si esibisce in una serie di concerti in tutta Italia e a settembre torna con “Quando vedo te”. Conclude l’anno con “Che mettevi sempre” insieme a Federica Carta.

Il 2023 si apre invece con il singolo “Marciapiedi”, uscito a marzo, e prosegue con “ti capita mai”, brano con cui l’artista ha annunciato l’uscita del progetto discografico “MIGLIORE DI ME”, uscito a giugno.

Ad oggi i singoli di DILE hanno totalizzato oltre 25 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali.

