Alicia Keys torna un nuovo doppio album

L’icona mondiale della musica e vincitrice di 15 GRAMMY® Award ALICIA KEYS torna ad incantarci con la sua musica con un nuovo doppio album dal titolo “KEYS” (RCA Records/Sony Music), in uscita il 10 dicembre e da oggi disponibile in pre-save.

È online il videoclip diretto da TT The Artist di “Best Of Me” (https://www.youtube.com/watch?v=vCvTDaeCa2I), il primo singolo estratto disponibile da oggi in digitale e in rotazione radiofonica.

Una volta entrato nel mondo di “KEYS”, l’ascoltatore si troverà a vivere un’esperienza doppia: da una parte troverà i cosiddetti brani “Originals” che rappresentano la quintessenza di Alicia Keys che abbiamo imparato ad amare sin dal suo debutto, dall’altra potranno ascoltare le versioni “Unlocked” degli stessi, in cui l’artista ha sperimentato un nuovo tipo di atmosfera con l’aiuto del produttore vincitore del GRAMMY® Award Mike Will.

Alicia Keys ha commentato così sui social in occasione del lancio dell’album: “Ci sono due lati in ogni storia, e ci sono due lati in ogni canzone in ‘KEYS’, quindi proverete l’esperienza di vivere due lati di me”.

L’album “KEYS” conterrà anche il primo brano estratto “LALA” feat. Swae Lee, la cui pubblicazione è stata seguita dalla docuserie per YouTube Originals, “Noted: Alicia Keys The Untold Stories”, che vede Alicia in veste di produttore esecutivo. Tutti i quattro episodi sono disponibili sul canale YouTube ufficiale dell’artista.

Il prossimo anno, Alicia riprenderà ad esibirsi dal vivo con “ALICIA THE WORLD TOUR” in partenza nel mese di giugno da UK. Le date negli USA invece inizieranno ad Agosto. Di seguito il calendario completo. Per biglietti e info: https://www.aliciakeys.com/shows/tour.

ALICIA THE WORLD TOUR DATES

06.09.2022 Birmingham, UK Utilita Arena

06.11.2022 Manchester, UK Manchester Arena

06.13.2022 London, UK The O2

06.15.2022 Antwerp, Belgium Sportpalais

06.17.2022 Oslo, Norway Spektrum

06.18.2022 Stockholm, Sweden Ericsson Globe

06.20.2022 Hamburg, Germany Barclaycard Arena

06.21.2022 Berlin, Germany Mercedes-Benz Arena

06.23.2022 Mannheim, Germany SAP Arena

06.25.2022 Prague, Czech Republic O2 Arena

06.26.2022 Krakow, Poland Tauron Arena

06.28.2022 Milan, Italy Mediolanum Forum

06.30.2022 Barcelona, Spain Palau Sant Jordi

07.04.2022 Madrid, Spain WiZink Center

07.05.2022 Bordeaux, France Arkea Arena

07.07.2022 Paris, France Accor Arena

07.08.2022 Cologne, Germany Lanzess Arena

07.10.2022 Rotterdam, Netherlands North Sea Jazz Festival

07.12.2022 Zurich, Switzerland Hallenstadion

07.13.2022 Munich, Germany Olympiahalle

07.15.2022 Esch-Sur-Alzette, Luxembourg Rockhal

08.02.2022 Charlotte, NC Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre

08.03.2022 Baltimore, MD MECU Pavilion

08.05.2022 Washington, DC The TheaterMGM National Harbor

08.06.2022 Atlantic City, NJ Hard Rock Live at Etess Arena

08.07.2022 Philadelphia, PA The Met

08.09.2022 Boston, MA Rockland Trust Bank Pavilion

08.11.2022 New York, NY Radio City Music Hall

08.12.2022 New York, NY Radio City Music Hall

08.14.2022 Toronto, ON Budweiser Stage

08.16.2022 Detroit, MI Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

08.18.2022 Cincinnati, OH PNC Pavilion at Riverbend Music Center

08.19.2022 Cleveland, OH Jacobs Pavilion at Nautica

08.21.2022 St. Louis, MO Saint Louis Music Park

08.23.2022 Chicago, IL Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

08.24.2022 Kansas City, MO Starlight Theatre

08.25.2022 Denver, CO Bellco Theatre

08.28.2022 Seattle, WA WAMU Theatre

08.29.2022 Vancouver, BC Pepsi Live at Rogers Arena

08.31.2022 Portland, OR Theatre of the Clouds at Moda Center

09.02.2022 San Francisco, CA The Masonic

09.03.2022 San Francisco, CA The Masonic

09.06.2022 Los Angeles, CA Greek Theatre

09.07.2022 Los Angeles, CA Greek Theatre

09.09.2022 San Diego, CA Cal Coast Credit Union Open Air Theatre at SDSU

09.10.2022 Phoenix, AZ Arizona Federal Theatre

09.13.2022 Houston, TX Smart Financial Centre at Sugar Land

09.14.2022 Dallas, TX The Pavilion at Toyota Music Factory

09.16.2022 Hollywood, FL Hard Rock Live Arena

09.17.2022 Orlando, FL Dr. Phillips Center for Performing Arts

09.18.2022 Tampa, FL Hard Rock Event Center

09.23.2022 Atlanta, GA Cadence Bank Amphitheatre at Chastain Park

09.24.2022 Nashville, TN Ascend Amphitheater