Online il video del nuovo singolo di Mavie

È online il videoclip di “SOLE” (Thaurus/Universal Music Italy), il nuovo singolo di MAVIE.

Il video – diretto da Daniele Zen e Vernante Palltti – è il riassunto in poco più di tre minuti di una metafora: quella di una personalissima tensione interiore. Per raccontare la sua storia, Mavie ha deciso di trasformarsi in una falena che, attratta dalla luce, esce dal suo bozzolo, in una fuga senza sosta dai suoi demoni.

Questi, in un eterno ritorno nietzschiano, si ripresentano sotto forma di nuovi bozzoli, nuove falene, per poi scoprire, sul finale, che tutte le mostruosità da cui lei fuggiva non erano altro che parti nuove di sè stessa.

Dopo la pubblicazione del brano “Le Luci” per Thaurus, MAVIE, artista tra le più promettenti della nuova scena urban italiana, ha aperto ancora una volta le porte del suo mondo sonoro e ci ha stupito con le sue barre!

Il suo nuovo singolo, “SOLE”, già disponibile al link https://thaurus.lnk.to/Mavie-Sole, è un brano dalla duplice natura, concettuale ma allo stesso tempo molto concreto.

Mavie è capace di arrivare dritta all’anima dell’ascoltatore, grazie al racconto di un vissuto personale e alle immagini che sa ricreare con le sue parole.

“‘Sole’ parla di sentirsi smarriti all’interno di situazioni di tutti i giorni – commenta l’artista – è così facile perdersi che non ci si rende neanche conto che la strada è sempre proprio davanti a noi.

Morire per rinascere, perdersi per ritrovarsi. Toccare il fondo più basso per risalire sempre, anche quando ti senti bloccato da alzarti dal letto.”

Con “Le Luci”, singolo molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, Mavie è stata notata e inserita da Spotify nella campagna Claim Your Space. Insieme ad altri 25 colleghi, si è resa ambassador di un messaggio molto importante: essere sempre se stessi, difendere le proprie idee e la propria libertà, senza regole.

Il progetto è realizzato con il sostegno di Italia Music Lab (https://www.italiamusiclab.com – https://www.instagram.com/italiamusiclab/)

Mavie, moniker di Maria Vittoria Trifogli, nasce ad Ancona nel 1997. Sin da subito volitiva, eclettica e dinamica, si avvicina alla musica attraverso l’hip hop intorno ai 13 anni, portando avanti due strade parallele tra scrittura e beatbox con cui inizia ad esibirsi nei club della costa adriatica.

Nel 2020, dopo l’uscita dei primi singoli autoprodotti, pubblica “Camaleonte”, il suo primo EP, per Zio Mario Records. Successivamente per Real Talk incide con Rossella Essence “Basquiat”, uscito lo scorso 21 maggio.

Viene notata immediatamente da Thaurus per cui il 10 giugno 2021 pubblica il singolo “Le Luci”.