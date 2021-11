Share Facebook

Twitter

Pinterest

Maurizio Battista torna sul palco con uno spettacolo inedito, “Tutti Contro Tutti” in scena al Teatro Olimpico dal 14 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022.

Il comico romano, a pochi giorni dalla riapertura dei teatri di giugno scorso, è stato fra i primi a ripartire con coraggio, presentando “Che Paese è il mio Paese” in un tour estivo: è riuscito così a portare il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre.

La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, nonostante gli sforzi, più forte di qualsiasi difficoltà.

È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.

«Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh…»

Per l’occasione, è stato previsto un biglietto speciale per gli under 18 al prezzo di 3 euro con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del teatro.

Questa iniziativa intende agire come un importante promotore di aggregazione per i teenager, non fermandosi al solo invito a teatro, ma facendolo diventare un luogo di ritrovo per le nuove generazioni.

ORARIO SPETTACOLO

Dal martedì al sabato ore 21.00

Domenica pomeridiana ore 18.00

PREZZI BIGLIETTI

Poltronissima S

46,00 €

Poltronissima

43,50 €

Poltrona

34,50 €

Balconata

34,50 €

Galleria

25,00 €

Under 18

3,00 €

ACQUISTO BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticketone (www.ticketone.it), sul sito del Teatro Olimpico (www.teatroolimpico.it) o presso il teatro stesso.

TEATRO OLIMPICO

Piazza Gentile da Fabriano 17

00196 – Roma