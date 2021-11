‘Finché Non Mi Seppelliscono’, il nuovo singolo di Blanco

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Finché Non Mi Seppelliscono’, il nuovo singolo estratto da BLU CELESTE, il disco d’esordio di BLANCO certificato DOPPIO PLATINO a soli due mesi dalla sua pubblicazione.



Il brano, certificato DISCO D’ORO con oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 4 milioni di view su YouTube, è stabile nella Top20 delle charts di Spotify e Apple Music.



Finché Non Mi Seppelliscono è una tra le tracce più uptempo del primo album ufficiale di BLANCO, il giovanissimo talento di Island Records che con BLU CELESTE ha lasciato un’impronta ben marcata nella scena musicale nazionale: l’immaginario esuberante e provocatorio che lo accompagna sin dai primi singoli pubblicati e la capacità di muoversi tra i generi senza preoccuparsi di definizioni o etichette lo hanno portato ad essere uno tra gli artisti di punta del panorama italiano, collezionando in meno di un anno 22 dischi di platino e sette dischi d’oro e riscuotendo con il suo album d’esordio un incredibile successo di pubblico e critica: BLU CELESTE ha totalizzato oltre 370 milioni di stream sulle piattaforme digitali e 160 milioni di view su YouTube.



BLANCO è inoltre il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

BIOGRAFIA

BLANCO, all’anagrafe Riccardo, classe 2003, è un diamante grezzo che sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo,difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente.

L’immaginario sguaiato e disordinato che circonda Riccardo è fatto di contrasti: da una parte un’attitudine punk, cruda, provocatoria, dall’altra il romanticismo di un giovane ragazzo, vissuto e raccontato senza sovrastrutture e con grande istintività.



BLANCO si avvicina alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo brano ad una ragazza come esperimento fine a sè stesso, per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la musica.

A giugno 2020 pubblica il suo singolo d’esordio Belladonna (adieu), a cui segue Notti in Bianco e la pubblicazione di Ladro di Fiori. A ottobre 2020 BLANCO viene selezionato per RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese.



Segue la fortunata collaborazione con MACE e Salmo ne LA CANZONE NOSTRA, che conquista cinque dischi di Platino, singolo che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.



A febbraio 2021 esce Paraocchi a cui segue la collaborazione con MADAME nel brano TUTTI MUOIONO. BLANCO è tra gli artisti che hanno preso parte a RED BULL 64 BARS, THE ALBUM pubblicato a maggio per Island Records con il brano Dio Perdonami prodotto da DRAST.



Lo stesso mese è stato il primo artista italiano selezionato per far parte delle unplugged session Amazon Music Breakthrough.

A giugno pubblica insieme a SFERA EBBASTA MI FAI IMPAZZIRE, brano che si consacra come uno dei grandi successi dell’estate.

BLU CELESTE è il suo album d’esordio, disponibile per Island Records / Universal Music Italia da venerdì 10 settembre.