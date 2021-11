Elisa torna con il nuovo singolo “Seta”

Share Facebook

Elisa torna sulla scena discografica con “SETA”, il primo singolo estratto dal suo nuovo album di inediti in uscita nel 2022 per Island Records. Il brano sarà disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 26 novembre.

A distanza di 3 anni da “Diari Aperti”, certificato Doppio Platino, Elisa torna con un lavoro imponente che racchiude le sue diverse anime; un doppio album di canzoni inedite, uno in italiano ed uno in inglese (di questa parte, Elisa si è occupata anche dell’intera produzione).

Apripista del progetto è “SETA”, che viaggia su un tappeto sonoro di elettronica e synth, in cui la musica diventa un incontro tra melodia e parola nell’intensa produzione firmata da DRD.

Con musiche composte della stessa Elisa, il brano è stato scritto dall’artista insieme a Davide Petrella.

Ad accompagnare la traccia arriva un videoclip dal forte impatto emotivo che colpisce subito per la maniera estremamente diretta con cui affronta tematiche importanti.

Il video, scritto nella sua sceneggiatura da Elisa e diretto da Attilio Cusani, vede la partecipazione straordinaria nella direzione artistica di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, che ha sposato subito l’idea di questo progetto.

BIO

Cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale, Elisa nella sua carriera ha conquistato numerosi Dischi di Platino e il Disco di Diamante, e collaborato con grandissimi artisti come Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Tina Turner, Dolores O’Riordan, Imagine Dragons, tra gli altri.

In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: il Festival di Sanremo nel 2001 con il brano “Luce (Tramonti a Nord Est)” – grazie al quale conquistò sei premi, incluso il primo posto nella categoria Big -, la Targa Tenco, 2 Premi Lunezia, 15 Italian Wind Music Awards, il Festivalbar, il Nastro d’Argento; oltre ad un MTV Europe Music Award e un Premio Regia Televisiva. La sua voce ha incantato registi come Quentin Tarantino e Tim Burton che l’hanno voluta nella colonna sonora dei loro film (“Django Unchained” e “Dumbo” targato Disney).

Per Disney ha anche cantato e doppiato nel kolossal “Il Re Leone” . Nel 2019 la Mattel le ha dedicato una Barbie con le sue sembianze come modello positivo per le prossime generazioni. Elisa è anche Ambasciatrice per Save The Children.