Da giovedì 25 novembre, ogni due settimane alle ore 20.40, torna su Sky Arte The Square. Spazio alla cultura, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta l’arte e la cultura in tutte le loro forme, attraverso servizi, ospiti, approfondimenti in animazione e appuntamenti da non perdere.

Nella prima stagione artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori nel campo della cultura, dello spettacolo e dell’arte hanno trovato all’interno di The Square un palcoscenico per i loro progetti.

Registi come Alice Rohrwacher e Pupi Avati; musicisti e cantanti quali Davide Toffolo, Giovanni Lindo Ferretti, Rodrigo D’Erasmo, Francesco Bianconi e Samuele Bersani; autori, scrittori, fumettisti come Nicola Lagioia, Serena Dandini, Carlo Lucarelli, Daria Bignardi e Fumettibrutti; personaggi dello spettacolo quali Stefano Fresi, Marco Giallini, Luca Bizzarri e Drusilla Foer; artisti come Lady Tarin, Valerio Berruti, Giovanni Gastel e tanti altri ancora sono stati ospiti del cantiere dedicato all’arte e alla cultura.

La trasmissione è stata riconosciuta da Artribune come la più interessante novità televisiva dell’anno in campo artistico.

Quest’anno lo spazio di The Square amplia i suoi orizzonti e diventa un magazine, che racconta le proposte del mondo dell’arte e dei suoi protagonisti a 360°.

Oltre ad accogliere e intervistare gli ospiti nel suo studio-cantiere, Nicolas introdurrà servizi speciali dalle mostre e dai musei di tutta Italia.

Tra le novità, la rubrica in animazione Crazy Times. Gli anni più pazzi della storia dell’arte, che racconta gli anni più curiosi del Novecento attraverso la lente dell’arte, della cultura e della storia e descrive lo scorrere del mondo durante la creazione dei più grandi capolavori.

La prima puntata della seconda stagione di The Square in onda il 25 novembre si apre con l’annuncio in anteprima dei tre finalisti del MAXXI Bvlgari Prize, il premio dell’arte contemporanea dedicato ai giovani talenti, intervistati per l’occasione.

Subito dopo, la rubrica in animazione Crazy Times. Gli anni più pazzi della storia dell’arte ci racconta la storia del 1967, un anno meno famoso del 1968, eppure ricco di eventi culturali e artistici che hanno lasciato il segno, mentre il mondo cambiava in seguito all’avvento del flower power e della pillola anticoncenzionale.

L’ospite in studio di questa puntata è Roberta Tenconi, co-curatrice della mostra Breath Ghosts Blind di Maurizio Cattelan al Pirelli HangarBicocca fino al 22 febbraio.

Si prosegue poi con una grande attrice, Isabella Rossellini, che racconta del suo ultimo docu-film: Pompei. Eros e mito, con la regia di Pappi Corsicato, nelle sale cinematografiche dal 29 novembre all’1 dicembre.

Infine, Nicolas saluta il pubblico ricordando le mostre e gli eventi più importanti delle prossime settimane. Buona visione!