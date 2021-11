Share Facebook

Esce venerdì 26 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “SAPORE”, il nuovo singolo di Fedez, che sarà incluso in “DISUMANO”, il suo attesissimo album in uscita sempre il 26 novembre 2021.

Il brano vede la collaborazione di Tedua, punto di riferimento della scena rap in Italia, stimato dallo stesso Fedez, che grazie ai suoi album “Orange County”, certificato doppio disco di platino, e “Mowgli”, doppio disco di platino, si è confermato artista talentuoso nel panorama rap nazionale.

L’artista arricchisce il brano con una strofa estremamente originale nella scrittura e un flow sincopato, con incastri di rime dall’incredibile retorica.

“SAPORE”, prodotto da d.whale, racconta di una relazione complicata, in cui però allontanarsi è impossibile. Ad ogni mancanza ci si riavvicina, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere, sullo sfondo di una Milano romantica e complice.

“Sapore” è una delle 20 tracce di “DISUMANO” il nuovo album di Fedez, in uscita il 26 novembre per Sony Music, pubblicato a due anni di distanza da “Paranoia Airlines”. L’album è stato anticipato dal brano “Morire Morire”, con oltre 1 milione di stream su Spotify e 1,3 milioni di views, entrato subito al primo posto in tendenze su YouTube.

Nel disco è ricca la presenza di collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati del panorama musicale attuale: oltre a Tedua, Fedez collabora con Dargen D’Amico, Achille Lauro, Orietta Berti, Cara, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin.

La produzione musicale del disco è stata per la maggior parte curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

Parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

La tracklist di “DISUMANO”:

MORIRE MORIRE

STUPIDO STUPIDO

BELLA STORIA

SAPORE con Tedua

BIMBI PER STRADA (CHILDREN)

VITTORIA

GUARDA COSA MI FAI FARE

MEGLIO DEL CINEMA

VECCHIO con Dargen D’Amico

MILLE con Achille Lauro, Orietta Berti

FUORI DAI GUAI con Cara

NOTTE BRAVA

LE MADRI DEGLI ALTRI con Tananai

PROBLEMI CON TUTTI (GIUDA)

UN GIORNO IN PRETURA

LA CASSA SPINGE 2021 con Crookers, Myss Keta, Dargen D’Amico

FEDE E SPERANZA con Speranza

CHIAMAMI PER NOME con Francesca Michielin

LEGGERI LEGGERI

MI STO SUL CAZZO