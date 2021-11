Marracash il nuovo album è disco d’oro

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Enorme successo per “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music) che, dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni, conquista anche il disco d’Oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

Intanto, Marracash non vede l’ora di tornare live, per presentare davanti ai fan di tutta Italia “PERSONA” e il suo nuovo album “NOI, LORO, GLI ALTRI”, due grandi progetti discografici che hanno confermato Marracash come uno degli artisti più rilevanti della musica italiana.

Come da comunicazione appena diffusa sui social, relativa al rinvio del tour, partirà a maggio 2022 il “PERSONE TOUR 2022” di Marracash, organizzato da Friends & Partners.

A grande richiesta dei fan, si aggiunge, inoltre, una nuova data nella città del King del Rap: il 21 settembre a Milano, presso il Mediolanum Forum.

Sarà possibile acquistare i biglietti per la nuova data di Milano a partire dalle 19:00 di oggi, lunedì 29 novembre.

Questi tutti i concerti di “PERSONE TOUR 2022” di MARRACASH:

18 MAGGIO 2022 – PALA INVENT – JESOLO VE

(recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021 e successivamente 29 gennaio 2022)

23 MAGGIO 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

(recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021 e successivamente 4 febbraio 2022)

25 MAGGIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (SOLD OUT)

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021 e successivamente 25 febbraio 2022)

26 MAGGIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

(recupero 17 aprile 2021 e successivamente 26 febbraio 2022)

28 MAGGIO 2022 – PALA CATANIA – CATANIA

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e successivamente 19 febbraio 2022)

30 MAGGIO 2022 – PALA FLORIO – BARI

(recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021 e successivamente 22 febbraio 2022)

1 GIUGNO 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

(recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021 e successivamente 5 febbraio 2022)

4 GIUGNO 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021 e successivamente 11 febbraio 2022)

6 GIUGNO 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO

(recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021 e successivamente 12 febbraio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – (NUOVA DATA)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

La nuova data all’Arena di Verona verrà comunicata entro il 30 dicembre 2021.

Info biglietti su www.friendsandpartners.it, www.ticketone.it e www.ticketmaster.it