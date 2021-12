Manuel Agnelli “La profondità degli abissi”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Basato sul leggendario personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani, il film Diabolik firmato dai Manetti bros.

(in uscita il 16 dicembre prossimo nei cinema italiani) è uno dei più attesi della stagione invernale. A impreziosirlo, una colonna sonora d’eccezione firmata da Pivio e Aldo De Scalzi, storici collaboratori dei Manetti, che includerà diversi contenuti esclusivi, tra cui una sorpresa senz’altro graditissima a tutti i fan: due brani inediti di Manuel Agnelli, che fa così il suo debutto solista ufficiale a 55 anni.

“Di solito le canzoni servono alla promozione di un film: quelle di Manuel hanno contribuito ben di più al suo valore assoluto” hanno commentato su Instagram i Manetti bros., parlando delle tracce in questione.

Intitolate La profondità degli abissi e Pam Pum Pam, le due nuove canzoni sono composte e interpretate da Manuel Agnelli e, oltre ad essere contenute nella colonna sonora originale del film, saranno disponibili su tutte le piattaforme a partire da giovedì 2 dicembre.

Lo stesso giorno, inoltre, partirà in esclusiva su Amazon il preorder di un 45 giri autografato da collezione, che conterrà entrambi i brani (link: https://www.amazon.it/dp/B09MR5LWSQ/?psc=1) Sempre giovedì 2 dicembre, Manuel si esibirà in una performance speciale nell’ambito della puntata settimanale di X Factor, mentre è in uscita alle ore 14.00 anche il videoclip di La profondità degli abissi, per la regia dei Manetti bros. e di Niccolò Falsetti: un dichiarato e ironico omaggio all’estetica anni ’60 di Diabolik e alle sue irresistibili diavolerie.

“Di Diabolik mi piaceva l’immagine netta, quella di un cattivo senza ombra di ironia, in contrasto con la modalità facilona della commedia all’italiana, che sdrammatizza ogni cosa” racconta Manuel Agnelli. “Diabolik non ha una ragione etica, non combatte contro la società.

Ha fatto una scelta di vita criminale, corre il rischio, ne paga il prezzo ed è cosciente di quello che fa. In un paese in cui le persone usano la morale per giustificare qualunque azione, dove ci si confessa per togliersi i peccati, lui si prende le nostre cose, senza scuse. In questo lo vedo educativo! Non è torbido, o morboso, è il male puro. Dato il contesto, lo considererei più un supereroe che un criminale”.

Ha molto apprezzato anche il lavoro fatto con i Manetti bros.: “Sono stato sul set diverse volte e ho anche ‘guidato’ la macchina di Diabolik per circa 50 metri, facendo brum brum con l’acceleratore, senza ammaccarla!” scherza. “I Manetti hanno le idee molto chiare e il coraggio e il talento di prendere delle direzioni nette.

Nonché una passione incredibile per il loro lavoro, che credo vada molto al di là della naturale vanità che ogni artista coltiva.

È stato facile per me entrare nell’atmosfera del film e scrivere questi due pezzi – uno più duro, scritto sul personaggio di Diabolik per come lo vedono gli altri, e l’altro invece introspettivo, la canzone d’amore di Diabolik, per cui l’unica cosa che conta veramente è la fiducia, in primis nelle sue armi, poi nella donna che ama”.

Manuel Agnelli (cantautore, musicista e produttore discografico) è da sempre un punto di riferimento della scena alt-rock italiana, sia come solista che in qualità di leader degli Afterhours.

La band, fondata nel 1985 da Manuel stesso, è tuttora in attività. Come produttore artistico, ha lavorato con artisti seminali tra cui Massimo Volume, La Crus, Cristina Donà e Scisma; ha inoltre creato realtà culturali importanti come il Tora! Tora! Festival e il polo artistico Germi oltre che autore e conduttore del programma televisivo Ossigeno (Raitre).

È inoltre giudice di X Factor in varie stagioni del programma, tra cui quella attualmente in onda su Sky Uno.