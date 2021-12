Share Facebook

Twitter

Pinterest

A distanza di quasi un anno dall’uscita del suo ultimo e pluripremiato album Wonder (e a distanza di qualche mese dalla hit estiva Summer of Love, in collaborazione con Tainy), l’artista canadese Shawn Mendes torna a pubblicare un nuovo singolo inedito, disponibile da oggi in radio.

It’ll Be Ok (https://island.lnk.to/itllbeok) è una ballad minimalista e struggente scritta dallo stesso Shawn Mendes, che racconta le difficoltà di un addio sofferto e meditato.

Riflette lo stato d’animo riflessivo e malinconico dell’ultimo periodo, caratterizzato per l’artista da numerosi cambiamenti e sconvolgimenti in ambito privato e professionale.

Rappresenta anche una svolta dal punto di vista musicale e una maturazione verso un songwriting più intimo, con un arrangiamento incentrato su piano e voce.

Nato a Toronto, in Canada, Shawn Mendes è la popstar dei record: primo artista maschile ad essere presente in classifica contemporaneamente nelle due posizioni più alte della Billboard Hot 100, terzo artista più giovane di sempre ad avere tre album consecutivi alla n°1 nella classifica americana, il suo singolo Señorita con Camila Cabello è stato il più ascoltato del 2019 su Spotify.

Nella sua carriera Shawn ha collezionato tre album certificati disco di platino e oltre 11 singoli certificati platino o multi-platino. Ha accumulato oltre 31 miliardi di streaming e oltre 8 miliardi di views su YouTube.

Ha inoltre completato due tour mondiali sold-out, con oltre un milione di biglietti venduti complessivamente, arrivando a fare il tutto esaurito nel giro di pochi minuti in leggendari stadi e arene tra cui il Madison Square Garden di New York e la O2 Arena di Londra.

Nel 2019 Shawn ha lanciato la Shawn Mendes Foundation, che vuole ispirare i giovani di oggi a informarsi su cause di cui sono appassionati, e aiutarli a usare la loro voce come strumento di cambiamento, agendo concretamente e restituendo qualcosa alla comunità.

Come parte della sua missione, la fondazione fornisce risorse per supportare e amplificare i messaggi dei giovani leader che spingono per cambiamenti positivi.