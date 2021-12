Jorja Smith pubblica “All of This – Remixes Vol.II”

La versione originale di “All of this” è stata pubblicata dalla Smith quest’estate.

Il Vol.II è stato anticipato da All of This – Remixes Vol.I, pubblicato lo scorso 19 novembre, contenente i remix di alcuni nomi di spicco della scena Amapiano del Sud Africa: house music africana – nata da un ibrido di deep house, jazz e musica lounge – caratterizzata da synth, airy pad e linee di basso che ti fanno scatenare sulla pista da ballo.

Negli ultimi tre anni la Smith è stata celebrata in tutto il mondo e all’unanimità per la sua suggestiva scrittura e per la potentissima capacità comunicativa; una giovane donna dotata di un talento sfrenato in grado di emozionare davvero tutti.



Ha conquistato molte copertine, si è esibita in diverse cerimonie di premiazione e in molte trasmissioni tv e ha collezionato sold out in tutto il mondo, superando il miliardo e mezzo di stream globali.



Il suo singolo di successo del 2019 “Be Honest” con Burna Boy è la sua canzone più ascoltata e, ad oggi, super i 250 milioni di streams in tutto il mondo.



Il suo debut album Lost & Found – che ha superato gli 850 milioni di streams – è stato nominato al Mercury Prize nel 2019, con il quale ha vinto il suo secondo BRIT Award come British Female Solo Artist e si è guadagnata una nomination per la categoria New Artist ai GRAMMY Awards.