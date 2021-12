Elettra Lamborghini il video di “A mezzanotte”

Share Facebook

È finalmente scoccata l’ora del video di A MEZZANOTTE (Christmas Song), il nuovissimo brano natalizio di ELETTRA LAMBORGHINI tutto ritmo e sentimento, fresco di release per Island Records ma già pronto a scaldare le Feste.

La scena si apre su un set casalingo a prova di vero Xmas time, con una cascata di immagini laccate 100% Winter Wonderland, addolcite dai colori morbidi di stagione a trasmettere una sensazione di impareggiabile incanto.

L’albero è vestito a festa e i regali sono ai suoi piedi, piovono cascate di glitter dagli addobbi, le luci e le decorazioni sfavillano: tutto fa atmosfera e s’intona alle nuances gioiose e vibranti di A MEZZANOTTE (Christmas Song).

Se è il tradizionale spirito di Natale a pervadere le sequenze iniziali del video, firmato da Gianluca Catania, Elettra si diverte frame by frame a giocare con il suo lato più conturbante, quando il brano – innescato dall’immancabile firma vocale Elettra, Elettra Lamborghini unita al tintinnio festante dei campanelli natalizi – esplode in uno scintillante richiamo ai sentimenti più infuocati e spinti.

Dall’alto di un vertiginoso pacco regalo, l’iconica artista in abito fiammante affida a una crew di elfi danzanti e di Santa Claus disposti in comitato d’accoglienza il suo invito pop-dance alla felicità, per poi abbandonarsi a una notte di follia a luci spente quando i quattro zeri si allineano sul display dell’orologio.