Il singolo “Castelli di lenzuola” della cantautrice Ariete

Da venerdì 25 febbraio fuori in radio il singolo “Castelli di lenzuola” della cantautrice romana Ariete tratto dal suo primo album “Specchio” in uscita lo stesso giorno su tutte le piattaforme digitali e in streaming.

“Castelli di lenzuola” è un singolo che racconta il passaggio dall’adolescenza al diventare grandi ed è allo stesso tempo una richiesta di preservare la purezza di un amore candido come quello dei bambini.

La canzone è un incontro magico fatto di sguardi che porta a sognare ad occhi aperti, animando il desiderio di un amore vero e talmente bello da non volersi più svegliare.

Ariete con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri.

Ariete, dopo la tournée estiva che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, sarà di nuovo in tour con le prime date dell’“Ariete – Club tour” in partenza a marzo 2022 e già quasi tutto sold out.

CALENDARIO DATE:

12 marzo @Alcatraz – Milano

13 marzo @Alcatraz – Milano – SOLD OUT

17 marzo @Gran Teatro Geox – Padova – SOLD OUT

18 marzo @Teatro Concordia di Venaria Reale – Torino – SOLD OUT

21 marzo @Tuscany Hall – Firenze – SOLD OUT

23 marzo @Casa della Musica – Napoli

27 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT

28 marzo @Atlantico – Roma – SOLD OUT

Ariete (Arianna Del Giaccio), cantautrice romana classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z.

Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021.

Nell’autunno 2021 ha pubblicato i due singoli “L” e “Club” che hanno anticipato il nuovo progetto discografico dell’artista.