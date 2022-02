Anastasio il nuovo singolo “E invece”

Share Facebook

Sarà disponibile per la programmazione radiofonica da Venerdì 25 febbraio “E INVECE”, il nuovo singolo di ANASTASIO.



Il brano è uno dei 9 brani inediti del nuovo disco del rapper e cantautore campano “MIELEMEDICINA”, disponibile nei negozi digitali e tradizionali da venerdi (Epic/Sony Music – https://epic.lnk.to/Mielemedicina).

Il disco, che arriva dopo due anni di silenzio dal precedente album di debutto “ATTO ZERO”, oltre ad “E INVECE” e al precedente singolo “ASSURDO” (https://youtu.be/6jk7Zk3WI3Y) contiene:

“Babele”, “Simbolismo”, “Tubature” con Stefano Bollani, “Magari”, “Dea dai due Volti”, “L’impero che muore”, “L’uomo, il cosmo” di cui spicca tra gli autori il nome di Boosta.

Anastasio (che firma tutti i brani del disco) non ha mai amato parlare di sé, ma ha sempre preferito mettere in musica ciò che pensa e tirarlo fuori attraverso la sua scrittura originale, fatta di immagini e incastri, che rappresenta un unicum della scena italiana tra rap e pop.

Il nuovo singolo “E Invece”, il brano forse musicalmente più interessante di questo nuovo lavoro, è per certi versi il sequel di “Rosso di Rabbia” (singolo che Anastasio ha presentato sul palco di Sanremo nel 2020).



Anastasio racconta: << In “E invece” torna il tema della bomba inesplosa che qui però viene superato. Se in “Rosso di rabbia” la bomba non esplode e il dinamitardo rimane come un “fesso”, in “E invece” la faccenda si risolve. Nel testo dico: “Ma se davvero qui nessuno fa sul serio anche una spada di plastica potrà inceppare la macchina” nel senso che per fare il rivoluzionario nella società d’intrattenimento alla fine devi intrattenere. Se nessuno fa davvero sul serio allora facendo sul serio tu non arriverai da nessuna parte >>.

Marco Anastasio, Classe 1997 di Meta (nella penisola sorrentina), si appassiona al rap alle scuole superiori e comincia a pubblicare i suoi primi brani su YouTube.

Nel 2018 partecipa alle selezioni di X Factor, entrando a far parte della squadra di Mara Maionchi, dove si fa notare per la sua capacità di rielaborazione in versi di alcuni grandi classici della canzone italiana e internazionale; alla fine della competizione conquisterà il gradino più alto del podio, diventando il primo rapper in tredici edizioni italiane del talent show a essere incoronato vincitore.

Con il singolo inedito La fine del mondo (https://youtu.be/sPIwnlFEAMk), prodotto da Don Joe, debutta al primo posto delle classifiche di Spotify, Apple Music, iTunes e FIMI e ottiene due dischi di platino.

Il brano fa parte dell’omonimo EP pubblicato a dicembre 2018 per Sony Music che contiene anche i singoli “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno” (feat. Bowland) e “Costellazioni di kebab”.

Nel febbraio 2019 presenta sul palco del Festival di Sanremo, fuori gara, il nuovo singolo “Correre” (https://youtu.be/KiTymG8YClY), anticipato da un toccante monologo di Claudio Bisio.

Sul palco del 1mo maggio durante l’esibizione del suo brano “Rosso Malpelo” (tratto dal suo EP del 2015 “Disciplina Sperimentale”) pronuncia un discorso sui diritti delle maestranze che nell’ombra rendono possibile gli spettacoli (discorso che un anno più tardi suonerà come premonitore a causa delle difficoltà causate al comparto live dalla pandemia).

Dopo un lungo tour partito a marzo e proseguito poi in estate, ad ottobre si esibisce su Raiuno in occasione della trasmissione Una storia da cantare, dedicata a Fabrizio De André, producendosi in un’acclamata reinterpretazione de “La Guerra di Piero” vista dal punto di vista di un giovane soldato austriaco, impegnato sul fronte opposto del protagonista del brano originale.

A novembre 2019 pubblica Il fattaccio del Vicolo del Moro, liberamente ispirato al celebre monologo del 1911 del poeta romano Amerigo Giuliani (l’originale si intitola Er fattaccio) in cui un assassino confessa il suo delitto, portato al successo nella versione di Gigi Proietti.

Il 10 gennaio pubblica Atto Zero, intro e title-track del suo primo album ufficiale (https://youtu.be/1faV0jbtLzg).

Nel 2020 partecipa alla 70° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rosso di Rabbia” (https://youtu.be/yDWjlsQJFO0), di cui è autore del testo, con la musica a firma di Marco Azara, Luciano Serventi e Stefano Tartaglini e la produzione a cura di Danny the Cool & Stabber.

Il brano è concepito come un capitolo della storia di un personaggio che Anastasio sta rincorrendo da anni: il Sabotatore.

Il 7 febbraio 2020 esce il suo primo album ufficiale, ATTO ZERO, la cui produzione artistica è curata da due pesi massimi della musica rap come Slait e Stabber, oltre che da Alessandro Treglia.

Il progetto contiene tutte le diverse anime e sfaccettature dell’artista, che rappresenta un unicum della scena italiana: l’energia del rap puro e semplice, la freschezza dei suoi ventidue anni e l’incisività della sua vena poetica con exploit nel cantautorato.