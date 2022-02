Norah Jones “Come Away With Me: 20th Anniversary Super Deluxe Edition”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

20 anni fa, il 26 febbraio 2002, un album di difficile classificazione firmato da una sconosciuta cantautrice e pianista di 22 anni debuttava con modeste aspettative.

Pubblicato dalla leggendaria etichetta jazz Blue Note, non era un album propriamente jazz, né assomigliava a nient’altro nel panorama pop del 2002.

Ma Come Away With Me, l’album di debutto di Norah Jones, era destinato ad affascinare il mondo e far conoscere una delle più grandi voci del nostro tempo.

L’album ha continuato a conquistare popolarità, fino a diventare un fenomeno globale, raggiungendo il vertice delle classifiche in 20 paesi, vendendo quasi 30 milioni di copie e facendo incetta di Grammy® Awards del 2003 (ben otto premi, tra i quali Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist).

Il 29 aprile, Blue Note / UMe pubblicherà Come Away With Me: 20th Anniversary Super Deluxe Edition, una straordinaria raccolta di 44 tracce che cattura l’emergere di un talento singolare e rivela per la prima volta la storia completa della realizzazione di questo album ormai classico.

Oltre a una rimasterizzazione dell’album originale, prodotto da Arif Mardin, la Super Deluxe Edition include anche 22 brani inediti tra cui i demo originali che Norah aveva presentato a Blue Note, tutti i demo della prima seduta di incisione realizzata dopo la firma con l’etichetta e la prima versione dell’album che Norah ha realizzato presso gli Allaire Studios con il produttore Craig Street: la maggior parte di questi materiali non è mai stata ascoltata pubblicamente e offre uno sguardo affascinante sulle strade che l’album avrebbe potuto prendere.

La 20th Anniversary Super Deluxe Edition è stata prodotta da Eli Wolf e sarà pubblicata digitalmente e fisicamente sia come box da 4 LP che in 3 CD, entrambi disponibili in una confezione speciale con un sostanzioso libretto ricco di nuove note di copertina (ad opera della sessa della stessa Norah) e rare foto realizzate durante le sedute di incisione.

Saranno pubblicate anche versioni standard (su LP e CD) dell’album originale rimasterizzato. La versione alternativa – e assolutamente inedita – della più celebre fra le canzoni di Norah, “Come Away With Me”, proveniente dalle sedute agli Allaire Studios è ora disponibile per lo streaming ed il download.