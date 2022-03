Nashley il nuovo album “Osiride”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Distaccarsi da un progetto che fino a quel momento hai tenuto solo per te è sempre difficile, ma condividere con il pubblico il racconto del tuo viaggio verso una nuova dimensione artistica è liberatorio.

Nashley ora è pronto per far sentire a tutti “OSIRIDE” (Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services), fuori ovunque da oggi e disponibile in streaming e download al link https://nashley.bfan.link/osiride.

Sempre da oggi sarà in radio “Senza Vertigini” feat. Fasma, un brano dalle sonorità rock accattivanti per un duetto tanto inedito quanto sincero, nato da una lunga chiacchierata tra Nashley e Fasma nel corso di un viaggio a Roma.

A proposito del brano e della collaborazione, Nashley commenta “La canzone racconta delle difficoltà di chi, alla scoperta di nuovi stimoli e di nuove emozioni, ‘non prova più brividi’ e va alla ricerca di qualcosa di sempre più estremo. Un vero e proprio grido generazionale”.

Amore, invidia, devozione, rinascita. I sentimenti si evolvono, mutano e molto spesso si confondono. In questo viaggio iniziato con i capitoli “SETH” e “ISIDE”, l’unica soluzione per NASHLEY per giungere al cambiamento è stata quella di passarci attraverso proprio come ha fatto Osiride lungo il Nilo.

13 le tracce che compongono il disco e che vedono la partecipazione di alcuni ospiti d’eccezione: nomi di spicco della scena urban e pop italiana, a conferma del nuovo percorso di contaminazione di generi che NASHLEY ha deciso di compiere con “OSIRIDE”.

Tra amicizie storiche e nuove collaborazioni, questi i featuring e la tracklist che compongono l’album:

Ali (prod. Movimento)

Giovane e triste (prod. Movimento)

Senza Vertigini feat. Fasma (prod. Movimento, GG)

Rosa (prod. Mameli)

Sempre di più feat. IRBIS 37 (prod. Movimento)

Amsterdam (prod. Movimento, Laguna)

Perdermi di nuovo feat. Anna Tatangelo (prod. Giordano Colombo)

Catene (prod. Movimento)

Fuori città feat. Jake La Furia (prod. 2nd Roof, Movimento)

Goodbye (prod. Giordano Colombo)

Baby la smetti feat. Tancredi (prod. Giordano Colombo, Movimento)

Tutto o niente (prod. Movimento)

Duemila Treni (prod. Giordano Colombo, Movimento)

“Per ogni viaggio che termina c’è una nuova avventura che bussa già alla porta. Ho passato un anno a scavare tra i miei angoli più bui per trovare un po’ di luce ed ho capito che tutte le emozioni che cercavo di sopprimere erano in realtà quelle da lasciare libere – racconta Nashley a proposito di “OSIRIDE” – Ho smesso di fare quello che pensavo le persone si aspettassero da me e ho iniziato a mischiare le carte, dando vita a un flusso creativo che seguisse prima di tutto il mio istinto. Ho dovuto guardare in faccia l’inferno, per imparare a vivere nel paradiso. Sono dovuto morire per rinascere, come Osiride”.

L’artista è pronto a portare la sua nuova musica anche sui palchi dei club italiani nel corso del suo “NASHLEY – DAL VIVO TOUR”! Queste le date aggiornate degli appuntamenti live organizzati da BPM Concerti e Trident Music:

17 maggio 2022 -LARGO VENUE – ROMA

(recupero data del 10 febbraio 2022)

18 maggio 2022 – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

(recupero data del 17 febbraio 2022)

27 maggio 2022 – NEW AGE – RONCADE (TV)

(recupero data dell’11 febbraio 2022)

31 maggio 2022 – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

(recupero data del 18 febbraio 2022)

Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date, i biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone, al seguente link https://bit.ly/NashleyDalVivo, e nei punti vendita.

L’annuncio del nuovo progetto discografico arriva ad un anno dalla pubblicazione del successo certificato oro di “GIOVANE E TRISTE” (https://backl.ink/nashley_giovaneetriste, video al link http://bit.ly/GiovaneeTriste), seguito poi dal singolo “SOLI ASSIEME” (https://nashley.bfan.link/soli-assieme) e dai progetti “ISIDE” (https://nashley.bfan.link/iside) e “SETH” (https://nashley.bfan.link/seth).

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Ama il rap perché «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada».

Con il compagno di crew MamboLosco, nel 2017, pubblica i brani “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano Piano Way”, ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena Trap italiana. Ad Ottobre 2018 esordisce con l’album “Real” che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco e Guè Pequeno.

Il singolo estratto “Nuovi Jeans” raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GfK Italia come disco d’oro, fino ad arrivare al disco di platino.

All’inizio del 2019 pubblica il nuovo singolo “Cenere”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), che si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista.

Dopo aver concluso il 2019 con l’uscita di “Quanto freddo fa” in collaborazione con Giaime, nel 2020 pubblica l’Ep “Ancora in piedi”. Apre il 2021 con il singolo “Giovane e triste” (certificato disco d’oro), seguito da “Soli Assieme” e i progetti “Iside” e “Seth”.