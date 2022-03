Online il video di “L’ultima parola” di Matteo Faustini

Share Facebook

È online il video di “L’ULTIMA PAROLA” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy), il nuovo singolo del cantautore MATTEO FAUSTINI, già disponibile in digitale (https://matteofaustini.lnk.to/Lultimaparola). Il brano sarà in radio da venerdì 1 aprile.

Il videoclip, diretto da Francesco Ferri Faggioli, è ispirato al film “In Time” di Andrew Niccol e vede come protagonisti 4 storie di 4 generazioni diverse, 2 con un epilogo positivo e 2 non.

Una lezione sul mettere da parte l’orgoglio e chiedere scusa il prima possibile, perché non sempre è vero che è “meglio tardi che mai”.

“L’ultima parola” – scritto dallo stesso cantautore insieme a Marco Rettani, arrangiato da Enrico “Kikko” Palmosi e mixato da Sabatino Salvati – è stato presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”, contest internazionale per la selezione del rappresentante sammarinese all’Eurovision Song Contest 2022.

Un’esperienza unica per il cantautore che si è messo ancora una volta a nudo, e che gli ha permesso di entrare in contatto con il suo pubblico italiano e non solo.

«“L’ultima parola” è un brano che ho scritto per chiedere scusa – dichiara Matteo Faustini – non sappiamo quanto tempo abbiamo, ogni giorno potrebbe essere l’ultimo.

Ne vale quindi la pena di rifugiarsi nell’orgoglio aspettando di poter dire alla prima occasione “te l’avevo detto”? Secondo me, no.

È una riflessione sulla parola “scusa”, l’ultima della canzone, con la speranza di costruire dei nuovi ponti e non dei muri».

Il brano è “il quarto figlio di un disco consapevole” in uscita quest’anno, e si aggiunge ai singoli già pubblicati “1+1”, “Stanco Di Piangere” e “Per Donare”.

La copertina, ideata da Matteo stesso, rafforza il messaggio che il brano e il video vogliono lasciare e raffigura il cantautore con un mazzo di fiori pronto a chiedere scusa.

Dall’altra parte della porta, però, c’è una clessidra che indica che il tempo è scaduto, che ormai è troppo tardi.

MATTEO FAUSTINI, giovane cantautore bresciano protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il valore musicale e letterario del brano in gara, ha esordito al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK con il suo album di debutto “Figli delle Favole”.

Dal disco di debutto sono stati estratti i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte” e “La Bocca del Cuore”, oltre al brano “Il Gobbo” il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.

Reduce dal successo dell’instore tour e dei suoi concerti sold out, a giugno 2021 è tornato in radio e in digitale con il nuovo singolo “1+1”, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale, e solo sulle piattaforme streaming e in digital download con il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”.

Segue un tour che lo vede protagonista in live ed eventi nazionali, e a 2 anni esatti dalla serata finale di Sanremo Giovani – in cui Amadeus ha annunciato che il cantautore avrebbe partecipato alla 70a edizione del Festival di Sanremo – è uscito in formato vinile picture disc limited edition l’EP “1+1 / Stanco di piangere”, che include le collaborazioni con Le Deva e Federica Marinari.

A dicembre 2021 esce il nuovo singolo “Per Donare”, vincitore del premio “Miglior Testo” al Christmas Contest e presentato per la prima volta dal vivo durante l’edizione 2021 del Concerto di Natale in Vaticano andato in onda la Vigilia di Natale in prima serata su Canale 5.