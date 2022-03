Tributo a De André, FaberBand al Teatro delle Arti di Firenze

Share Facebook

Fabrizio De André lo definì “un discorso sulla libertà”. Ultimo, immenso, album del cantautore genovese, “Anime salve” è al centro del concerto-tributo che la FaberBand proporrà venerdì 18 marzo al Teatro delle Arti di Lastra a Signa.



Inizio ore 21, biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale, Amici del Museo Caruso, tesserati Casateatro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Si accede al Teatro delle Arti nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Capitanato da Stefano Montagnani – direzione artistica, voce, chitarre, bouzouki, mandolino – FaberBand è uno degli organici più longevi e apprezzati nell’interpretazione dell’opera di De André.



Come detto, la scaletta concede ampio spazio ai brani dell’album capolavoro ”Anime salve”, per poi spaziare tra le più belle e significative canzoni del cantautore, attraversando quarant’anni di canzoni, di storia, di vita.

“Anima salva”, questo il titolo dello spettacolo, parte dal profondo rispetto degli arrangiamenti originali: pur con l’aggiunta di accorgimenti personali, il gruppo attinge con cura alle versioni documentate dai dischi, soprattutto quelli dal vivo, lasciandone inalterate le scelte stilistiche e sonore.



La presenza di otto musicisti dalla grande competenza, unitamente alla qualità della ricca e peculiare strumentazione, costituiscono una scenografia dai tratti suggestivi. Oltre a Stefano Montagnani, saliranno sul palco Andrea Bruni alla batteria, Andrea Barsali alla chitarra e al bouzouki, Matteo Tuci al basso, Elena Guarducci al flauto, Vieri Marchi alle tastiere e alla fisarmonica, Linda Leccese al violino, Alberto Mannatrizio al sax soprano e al clarinetto.



In attività dal 2002, la FaberBand ha all’attivo centinaia di concerti in teatri e piazze di tutta Italia.

La stagione del Teatro delle Arti è organizzata da Comune di Lastra a Signa e Teatro Popolare d’Arte, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e con il contributo di BCC-Banco Fiorentino, Coop Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze in collaborazione con Rat-Residenze Artistiche della Toscana e Arci.



Informazioni e prenotazioni: Teatro delle Arti – viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI) – tel. 055 8720058 www.tparte.it – biglietteria@tparte.it.

Facebook Teatro Delle Arti Lastra Instagram Teatrodellearti_lastra.

www.tparte.it

