Yungblud il nuovo singolo “The Funeral”

THE FUNERAL è il nuovo singolo di YUNGBLUD in radio da venerdì 18 marzo. Il singolo è accompagnato da un fortissimo video che vede la partecipazione dei leggendari Ozzy e Sharon Osbourne!

“Negli ultimi 18 mesi ho trascorso molto tempo a lottare con il pensiero di chi voglio essere veramente. Onestamente, ultimamente mi sono sentito un po’ un ipocrita.

Negli ultimi quattro anni ho detto alle persone di essere sè stesse senza provare rimorsi, senza curarsi di ciò che gli altri pensano ed ho capito che era qualcosa che dovevo dire a me stesso. Ho sentito molta pressione, molta insicurezza e mi sono messo in discussione.

Ma poi ho scritto questa canzone che ha riassunto cosa avrebbe riguardato questa prossima fase della mia vita, non solo della mia carriera” dice YUNGBLUD.

“Nel testo sono letteralmente io che elenco tutte le mie insicurezze perchè se ti identifichi con ciò che non ti piace di te stesso e lo fai tuo, nessuno può dire cose di te che tu non abbia già detto a te stesso. Diventi a prova di proiettile.

Questa canzone parla di fare proprie queste insicurezze ed essere fottutamente coraggiosi. Parla di ego, morte, rinascita e di ballare sulla propria tomba invitando tutti ad unirsi a te. Ma se sei da solo e sei l’unico a ballare va bene lo stesso.

Per questa nuova musica mi sono guardato allo specchio ed ho detto ‘non ci sarai per sempre, come vuoi essere ricordato? E se domani venissi investito da un’auto e potessi cantare un’ultima canzone prima di diventare cibo per i vermi, sarebbe questa canzone? Sinceramente la risposta è si. Porterei questa canzone con me nella tomba’”.

Il videoclip di “THE FUNERAL” è stato trasmesso a livello mondiale per la prima volta da MTV Live, MTVU e dal network globale dei canali di MTV, oltre che sui megaschermi Paramount a Time Square.

YUNGBLUD sta per portare in scena i concerti finali del suo LIFE ON MARS TOUR: NORTH AMERICA che si concluderà il 19 marzo a Phoenix, Arizona… Ma non si fermerà agli Stati Uniti perchè YUNGBLUD e la sua band faranno tappa il prossimo 18 maggio in Italia. Il concerto si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi)!

Bio

Nato nello Yorkshire, Inghilterra, YUNGBLUD (vero nome Dominic Harrison) è un polistrumentista che per la prima volta ha imbracciato la chitarra all’età di due anni ed ha iniziato a scrivere canzoni a dieci anni.

L’artista ventitreenne è conosciuto per il dar voce a ciò che sente essere le preoccupazioni principali della sua generazione, usando la sua musica per unire e incoraggiare i giovani di oggi.



Dopo aver pubblicato l’omonimo EP e il suo disco d’esordio “21st Century Liability” nel 2018, nel 2019 YUNGBLUD ha pubblicato l’EP “The Underrated Youth” che ha esordito nella top 10 della classifica Official UK Album.



All’inizio del 2020 YUNGBLUD è stato incoronato vincitore di MTV Push: Ones to Watch ed è stato anche selezionato per la votazione BBC Sound of 2020. Nel febbraio 2020 YUNGBLUD ha vinto il premio per Best Music Video agli NME Awards e il premio come Best Push Artist agli MTV EMAS 2020.



Negli anni YUNGBLUD si è esibito davanti a folle di pubblico in oltre 20 paesi ed è stato sui palchi di alcuni dei più importanti festival a livello mondiale, tra i quali Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Reading and Leeds Festivals e Vans Warped Tour.



Il 4 dicembre 2020 YUNGBLUD ha pubblicato l’album “weird!” che ha debuttato al primo posto nella classifica UK Official Album Chart dopo aver accumulato il numero enorme di 39.000 vendite nella prima settimana. Descritto come l’album della crescita “weird!” include le trace “god save me, but don’t drown me out”, “weird!”, “strawberry lipstick” e “cotton candy”.

Nell’autunno 2020 ha lanciato The YUNGBLUD Podcast su BBC Sounds, nel quale incontra giovani appassionati di musica che stanno affrontando momenti di svolta nelle loro vite per toccare argomenti e problemi che oggi colpiscono i giovani, siano essi il genere, la sessualità, l’identità, preoccupazioni legate ai soldi, amicizia, stile e salute mentale.

YUNGBLUD ha ora 7.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 3 miliardi di stream globali