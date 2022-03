Share Facebook

E’ iniziata ufficialmente la nuova edizione di JE SO PAZZO Music Festival, il noto Contest per cantanti emergenti che sempre più si sta imponendo in Italia.

L’originale format dedicato ai migliori cantanti emergenti che si trasforma in un vero e proprio Festival Musicale nelle fasi finali.

Sono iniziati i casting in tutta Italia, sia in modalità online che in presenza, e andranno avanti fino a fine aprile quando cominceranno ad essere organizzate le Semifinali in Sicilia, Lazio e Nord Italia che si terranno a giugno.



Le Finali, invece, sono confermate a Grottaferrata (Rm), dal 25 al 31 luglio nella splendida cornice del Parco Traiano.

Un’edizione, la settima, di un percorso in esponenziale ascesa, che arriva con una grande conferma e tante novità: la Direzione Artistica affidata al M° Adriano Pennino che consolida la sua partecipazione al progetto e premi prestigiosi e di grande valore, masterclass formative gratuite di altissimo livello tenute da grandi professionisti del settore, tra cui spicca il nome del M° Mogol e l’istituzione del nuovo Premio Musicale Milleculure dedicato alla musica di Pino Daniele direttamente collegato al format JE SO PAZZO Music Festival con Nello Daniele, cantautore e fratello del compianto Pino, protagonista in giuria e come ospite musicale.

Contest, formazione, ma anche spettacolo: i partecipanti verranno coinvolti in diverse serate spettacolo su un enorme palco di 120 mq ed un pubblico di tremila persone ogni giorno.

Tra le altre novità il parziale cambio del nome, ma soprattutto il rebranding con una nuovissima ed accattivante nuova grafica coordinata quale forte messaggio di innovazione ed a sottolineare la sua portata internazionale.

Lo scorso anno numerose sono state le candidature pervenute da Brasile, Belgio, Svizzera, Malta, Francia per rincorrere il sogno di ogni artista emergente.

Diverse sono le categorie a cui i cantanti e band ambiziosi si possono candidare, sia con cover che con brani inediti, dai 5 anni senza limiti di età.

Una diretta facebook (pagina JESOPAZZO) il 2 aprile alle 17.00 svelerà ulteriori dettagli sulla grande edizione 2022 insieme con Adriano Pennino, Nello Daniele, Fabrizio Palma componenti della Giuria della Finalissima del 31 luglio ed il Produttore di JE SO PAZZO Music Festival Valerio Gridelli.

Per informazioni e per candidarsi: www.jesopazzo.com