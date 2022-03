La colonna sonora del film Encanto continua a scalare le classifiche in tutto il mondo

Alla 94° edizione degli Academy Awards ha trionfato “Encanto”, il film Walt Disney Animation Studios, nella categoria “Miglior film d’animazione”.

La colonna sonora originale del film Encanto, nel mentre, continua a scalare le classifiche in tutto il mondo, è stata alla prima posizione della classifica statunitense degli album più venduti, la Billboard 200.

La canzone originale “We Don’t Talk About Bruno” ha raggiunto la prima posizione della classifica Billboard Hot 100, divenendo il primo brano di un film Disney a raggiungere questo traguardo da “A Whole New World” tratta da Aladdin nel lontano 1993.

Anche il brano “Surface Pressure”, tratto sempre da Encanto, ha raggiunto la top10 della Billboard Hot 100, mentre numerosi altri brani sono apparsi nella classifica generale dei singoli in varie posizioni.

In totale, la colonna sonora ha accumulato ad oggi oltre 2 miliardi di stream in tutto il globo con “We Don’t Talk About Bruno”, ormai divenuta una hit virale su tutte le piattaforme, saldamente ancorata nella top10 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify.

Su YouTube è il video più visto con oltre 359 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto la prima posizione nella classifica inglese dei singoli più venduti e ascoltati, divenendo la prima canzone Disney a raggiungere la vetta della classifica inglese. Il brano gode anche di estrema popolarità su TikTok con oltre 9,1 miliardi di views e oltre 3 milioni di creazioni.

Durante la cerimonia degli Oscar è stata cantata live per la prima volta in televisione, la hit “We don’t talk about Bruno”, che ha conquistato le classifiche mondiali e virale sul web.

Sul palco i membri del cast, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan e Diane Guerrero assieme alle star della musica latin Becky G e Luis Fonsi.

Si è trattata della prima performance televisiva del brano scritto da Lin-Manuel Miranda, che era a sua volta in lizza nella categoria “miglior canzone originale” con “Dos Oruguitas”, sempre tratta da “Encanto”.