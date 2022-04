Cicco Sanchez rimandate le date del tour di Roma, Milano e Torino

Share Facebook

Le date annunciate dei live di Milano, Roma e Torino di Cicco Sanchez sono rimandate per motivi tecnico-organizzativi.

Di seguito il nuovo calendario, con gli appuntamenti organizzati da Plasma Concerti, in costante aggiornamento:

30 settembre 2022 – Off Topic – TORINO – https://link.dice.fm/lQCJokvTRob

(recupero data del 15 aprile 2022)

15 ottobre 2022 – Monk – ROMA https://link.dice.fm/dowx99JTRob

(recupero data del 22 aprile 2022)

26 ottobre 2022 – venue TBA – MILANO

(recupero data del 10 aprile 2022)

Le prevendite per le date di Torino e Roma sono già disponibili, seguiranno aggiornamenti per quelle del live di Milano.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

In caso di richiesta di rimborso è possibile contattare, entro 15 giorni dall’annuncio dello spostamento delle date, il sito di DICE (https://dice.fm/?lng=it) per le date di Roma e Torino e il sito di Mailticket (https://www.mailticket.it/) per la data di Milano.

Per maggiori informazioni rivolgersi a info@plasmaconcerti.com.

Per l’occasione CICCO SANCHEZ porterà per la prima volta live il suo EP “nostalgia liquida” (https://ciccosanchez.lnk.to/nostalgia-liquida; Columbia Records Italy/Sony Music Italy) per condividere una parte di sé con il suo pubblico.

A proposito del tour CICCO SANCHEZ dichiara: “Saranno dei live molto intimi, non vedo l’ora di portare ‘nostalgia liquida’ sul palco e di cantare tutti insieme.

Riadatteremo alcuni brani per l’occasione, sarà un po’ come una coronazione del progetto Happysad che in quel caso non sarà più soltanto un luogo immaginario, ma condividerò con le persone che ci saranno un progetto per me molto importante e personale”.

Nell’EP l’artista racconta il percorso che l’ha portato fin qui, le situazioni in cui si è trovato, quello che ha provato, la sofferenza, la gioia, la nostalgia di tempi non vissuti e di momenti del passato che purtroppo resteranno dei ricordi perché non potranno più tornare.

La disposizione delle tracce nella tracklist segue un ordine ben definito, in questo modo l’artista conduce l’ascoltatore per mano nel suo mondo rivelandogli i lati più nascosti.

“‘nostalgia liquida’, come la pioggia, la vodka, le lacrime. Ho reso il dolore un terreno fertile da cui sono nate e cresciute queste canzoni, come fiori nel deserto, o sui balconi dei palazzi in periferia – racconta Cicco Sanchez – Sono sprofondato nel mio passato, ho scritto gran parte dell’EP in quarantena, chiuso in camera mia come quando tutto questo é iniziato.

Il concetto di ‘nostalgia liquida’ si divide in due parti: ci sono momenti che vorrei rivivere e altri che vorrei non aver mai vissuto. Tutto questo scatena un’infinità di emozioni e sensazioni forti, nel bene e nel male. Immagina una parete immensa piena di fotografie, questo è il mio EP”.

Di seguito la tracklist dell’EP “nostalgia liquida”: “colpa di dio”, prod. JVLI; “sopra di me”, prod. JVLI; “ora o mai più”, Casadilego, prod. JVLI; “furia”, prod. Rocco Rampino e JVLI; “poster”, prod. Michelangelo; “pensieri brutti (feat. Axos)”, prod. Estremo e JVLI; “un milione di volte”, prod. JVLI.

Nato e cresciuto a Torino, Cicco Sanchez è un artista e autore urban pop. Comincia a scrivere a 14 anni realizzando nella sua cameretta le sue prime produzioni e trovando nella scrittura l’evasione da una realtà familiare complicata.

Partecipa, ancora quindicenne, ad alcune serate Hip Hop di Torino, dove conosce e stringe amicizia con alcuni artisti emergenti dei primi anni duemila. Il suo passato ha acceso in lui il desiderio di scrivere la sua storia e lo fa nei suoi brani che, da indipendente, raggiungono nel corso dell’ultimo anno complessivamente oltre 50 milioni di streaming (audio e video) e la certificazione Disco d’oro FIMI con il brano “Girasole”.

Il suo trascorso poco felice si unisce alla sua passione per una strada ritrovata attraverso la musica. “Happysad”, è il suo mondo: un luogo immaginario in cui si riuniscono persone diverse con un unico stato d’animo. La rivalsa emotiva è la sua “raison d’etre” e l’amore è sempre il punto di partenza, non un traguardo.

A settembre 2021 pubblica il singolo “poster”, prodotto da Michelangelo. Oltre a impegnarsi nel proprio progetto, Cicco Sanchez figura come autore in oltre 20 Dischi di Platino certificati FIMI, dando un’ulteriore prova delle sue già riconosciute doti liriche e artistiche.

Il 3 dicembre è uscito il suo primo EP “nostalgia liquida”: