Lil Nas X con il singolo “Lost in the Citadel”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 8 aprile “LOST IN THE CITADEL”, il nuovo singolo della superstar mondiale pluripremiata al Grammy Awards LIL NAS X!



Il brano, che vanta già 50 MILIONI di stream e sta scalando l’Airplay radiofonico italiano, è contenuto in “MONTERO”, l’album di debutto dell’artista che gli è valso una nomination ai Grammy Awards.

“MONTERO”, prodotto da Take A Daytrip, contiene 15 tracce, inclusi i duetti con Doja Cat, Elton John, Jack Harlow, Megan Thee Stallion e Miley Cyrus.



L’uscita dell’album è stata anticipata dalla pubblicazione sul canale YouTube dell’artista di “The MONTERO Show” (https://www.youtube.com/watch?v=fbSdv0eTXEI) uno speciale che ripercorre l’intera carriera di Lil Nas X.



L’artista ha anche presentato in anteprima sul suo canale YouTube i video visualizer dei brani contenuti nel disco, tutti pubblicati a sostegno di Gilead COMPASS Initiative®, che supporta centinaia di organizzazioni che lavorano per affrontare l’epidemia di HIV/AIDS nel sud degli Stati Uniti.

Di seguito la tracklist di “MONTERO”:

MONTERO (Call Me By Your Name)

DEAD RIGHT NOW

INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

THATS WHAT I WANT

THE ART OF REALIZATION

SCOOP (feat. Doja Cat)

ONE OF ME (feat. Elton John)

LOST IN THE CITADEL

DOLLA SIGN SLIME (feat. Megan Thee Stallion)

TALES OF DOMINICA

SUN GOES DOWN

VOID

DONT WANT IT

LIFE AFTER SALEM

AM I DREAMING (feat. Miley Cyrus)