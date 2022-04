Willie Peyote il 6 maggio esce il nuovo disco “Pornostalgia”

Share Facebook

Sarà disponibile dal 6 maggio in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD e LP) “PORNOSTALGIA”, il nuovo album di inediti di WILLIE PEYOTE (Virgin Records/Universal Music Italia).

“PORNOSTALGIA” sarà disponibile da domani, 8 aprile, per il preorder in formato CD su https://www.pornostalgia.it/it/ e in digitale su iTunes, il presave e il preadd Apple e Spotify.

L’album, il sesto della carriera del rapper e cantautore torinese, conterrà 13 tracce inedite tra cui spiccano le collaborazioni con SAMUEL, JAKE LA FURIA e SPERANZA, l’attrice EMANUELA FANELLI, la stand up comedian MICHELA GIRAUD, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e il producer bolognese GODBLESSCOMPUTERS.

Sarà proprio “FARE SCHIFO”, il brano manifesto del disco con MICHELA GIRAUD, ad anticipare, venerdì 8 aprile, l’uscita del nuovo lavoro di studio di Peyote (https://willie.lnk.to/pornostalgia).

A dare il via a questa collaborazione proprio un monologo della Giraud sulla “rivoluzione” di fare schifo e sulla libertà di essere come si è, temi con cui Willie si stava confrontando proprio in quel periodo pensando al testo di questa canzone.

Galeotta quindi fu l’apparizione tv di Michela Giraud che ha spinto Willie ad invitarla a fare schifo insieme a lui. Del brano sarà disponibile da domani anche un video.

“Sono molto contenta di fare schifo insieme a Willie e di condividere con lui il mantra di una vita”.

Michela Giraud.

Queste le 13 tracce che faranno parte di “PORNOSTALGIA”:

“Ufo”

“Fare Schifo” feat. MICHELA GIRAUD

“La Colpa al Vento” prod. by Godblesscomputers

“All you can hit”

“Prima”

“Il Furto Della Passione”

“Risarcimento Skit” feat. Emanuela Fanelli

“Diventare Grandi” feat. Samuel

“I Soldi non esistono” feat. Speranza & Jake La Furia

“La Casa dei Fantasmi”

“Hikikomori”

“Robespierre” feat. Fast Animals and Slow Kids

“Sempre lo stesso Film”

“PORNOSTALGIA” è il primo disco di studio dopo la partecipazione di Willie Peyote al Festival di Sanremo dello scorso anno con il singolo, certificato Platino, “Mai dire mai (la locura)” (https://youtu.be/fJtnqQ1RTg4) brano che ha regalato a Peyote il Premio Della Critica Mia Martini.

A partire dal giorno di pubblicazione del disco, il 6 maggio, WILLIE PEYOTE girerà l’Italia per il “PEYOTeMES”, uno speciale talk tour durante il quale Willie presenterà il suo nuovo lavoro di studio.

Gli appuntamenti (durante i quali Willie converserà con alcuni ospiti e amici) si terranno all’interno di alcuni storici club italiani, alcuni dei quali avrebbero dovuto ospitare durante l’inverno i concerti di Willie e della sua band, una scelta dettata dalla voglia di supportare i club italiani che hanno fortemente sofferto durante questi due anni di pandemia.

Questo il calendario degli appuntamenti a cui sarà possibile partecipare esclusivamente preacquistando il nuovo album su shop.universalmusic.it.

venerdì 6 maggio MILANO Santeria (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

sabato 7 maggio LECCE Officine Cantelmo (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

domenica 8 maggio BARI L’officina degli esordi (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

lunedì 9 maggio TORINO Hiroshima Mon Amour (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

martedì 10 maggio PADOVA Giardini Dell’Arena (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

mercoledì 11 maggio ROMA Monk (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

venerdì’ 13 maggio PALERMO Candelai (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

lunedì 16 maggio FIRENZE Viper (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

mercoledì 18 maggio NAPOLI Foqus (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

giovedì 19 maggio BOLOGNA Estragon (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

Con i precedenti 5 album, WILLIE PEYOTE ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica che ha sempre lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli “LA TUA FUTURA EX MOGLIE” – certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio, “QUANDO NESSUNO TI VEDE” e “SEMAFORO”, e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae SHAGGY “ALGORITMO”, WILLIE PEYOTE ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito “LA DEPRESSIONE È UN PERIODO DELL’ANNO”, una fotografia amara del periodo di difficoltà subito a causa della pandemia raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.

Il 2021 ha portato WILLIE PEYOTE a calcare per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con “Mai dire mai (La locura)”, brano che ha regalato al rapper torinese il disco di Platino e il Premio della Critica Mia Martini.

Se il 2021, nonostante la difficoltà del settore, ha comunque permesso a Peyote e alla sua band di portare live i brani del suo repertorio, Il 2022 non sarà soltanto l’occasione per presentare un nuovo disco di studio ma anche quella di tornare ad esibirsi davanti al pubblico e presentare dal vivo i nuovi pezzi.

Peyote e gli All Done saliranno sul palco durante la prossima estate per un tour organizzato da Magellano Concerti. Queste le date aggiornate:

18 GIUGNO 2022 SENIGALLIA (AN) MAMAMIA NUOVA DATA

22 GIUGNO 2022 BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

recupero del 7 e 8 marzo 2020, spostati al 5 e 6 febbraio 2022 all’Estragon

23 GIUGNO 2022 PADOVA SHERWOOD FESTIVAL NUOVA DATA

29 GIUGNO 2022 FIRENZE ULTRAVOX SOLD OUT

recupero del 13 marzo 2020, spostato al 3 febbraio 2022 al Tuscany Hall

30 GIUGNO 2022 ROMA ROCK IN ROMA

recupero del 12 marzo 2020, spostato al 2 febbraio 2022 all’Atlantico Live

01 LUGLIO 2022 PERUGIA UMBRIA CHE SPACCA NUOVA DATA

08 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) FLOWERS FESTIVAL

recupero del 18 e 19 febbraio 2022 a Venaria – Teatro della Concordia

13 LUGLIO 2022 PISTOIA PISTOIA BLUES NUOVA DATA

19 LUGLIO 2022 MILANO IPPODROMO SNAI SAN SIRO

recupero del 4 e 3 marzo 2020, spostati all’8 e 9 febbraio 2022 all’Alcatraz

29 LUGLIO 2022 GRADISCA D’ISONZO (GO) CASTELLO NUOVA DATA

06 AGOSTO 2022 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)PIAZZA MATTEOTTI NUOVA DATA

21 AGOSTO 2022 MOLA DI BARI (BA) LOCUS FESTIVAL NUOVA DATA

22 AGOSTO 2022 GALLIPOLI (LE) PARCO GONDAR NUOVA DATA

Radio Deejay è radio ufficiale del tour.