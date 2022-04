Willie Peyote con il singolo “La colpa al vento”

Share Facebook

Sarà disponibile da venerdì 22 aprile in radio e in tutti gli store digitali “LA COLPA AL VENTO”, il nuovo singolo di WILLIE PEYOTE.

“La Colpa al Vento – racconta Willie – è un brano che racconta della sensazione di aver perso un’occasione, come se fosse un biglietto della lotteria che ti è volato via, e invece di dare la colpa a te stesso, che ti sei fatto scivolare quell’occasione dalle mani perché non la tenevi abbastanza stretta, dai la colpa al vento.

È un brano che nasce da un racconto personale ma che come sempre racconta un sentimento comune a tanti”.

Il brano farà parte del nuovo album del rapper e cantautore torinese “P0RN0STALGIA” (Virgin Records/Universal Music Italia), disponibile dal 6 maggio in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD e LP).

“P0RN0STALGIA” è il primo disco di studio dopo la partecipazione di Willie Peyote al Festival di Sanremo dello scorso anno con il singolo, certificato Platino, “Mai dire mai (la locura)” (https://youtu.be/fJtnqQ1RTg4) brano che ha regalato a Peyote il Premio Della Critica Mia Martini.

L’album, il sesto della carriera di Willie Peyote, conterrà 13 tracce inedite tra cui spiccano le collaborazioni con SAMUEL, JAKE LA FURIA e SPERANZA, l’attrice EMANUELA FANELLI, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e il producer bolognese GODBLESSCOMPUTERS.

Tra gli ospiti anche la stand up comedian MICHELA GIRAUD, protagonista con Willie del brano manifesto del disco, “FARE SCHIFO”.

A dare il via a questa collaborazione proprio un monologo della Giraud sulla “rivoluzione” di fare schifo e sulla libertà di essere come si è, temi con cui Willie si stava confrontando proprio in quel periodo pensando al testo di questa canzone.

Galeotta quindi fu l’apparizione tv di Michela Giraud che ha spinto Willie ad invitarla a fare schifo insieme a lui. Del brano è disponibile anche un video visibile su https://youtu.be/7wtPQFSBS7w.

Willie darà il via al mese di uscita del suo nuovo album “P0RN0STALGIA” salendo sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che si terrà in Piazza San Giovanni, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand).

Questo ritorno sul palco sarà un assaggio del tour che porterà Willie nuovamente live a partire dal prossimo 18 giugno. Alle date già annunciate si aggiungono ora Napoli, Marina di Camerota, Brescia e Trezzo sull’Adda.

Con i precedenti 5 album, WILLIE PEYOTE ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica che ha sempre lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli “LA TUA FUTURA EX MOGLIE” – certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio, “QUANDO NESSUNO TI VEDE” e “SEMAFORO”, e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae SHAGGY “ALGORITMO”, WILLIE PEYOTE ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito “LA DEPRESSIONE È UN PERIODO DELL’ANNO”, una fotografia amara del periodo di difficoltà subito a causa della pandemia raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.

Il 2021 ha portato WILLIE PEYOTE a calcare per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con “Mai dire mai (La locura)”, brano che ha regalato al rapper torinese il disco di Platino e il Premio della Critica Mia Martini.

Se il 2021, nonostante la difficoltà del settore, ha comunque permesso a Peyote e alla sua band di portare live i brani del suo repertorio, Il 2022 non sarà soltanto l’occasione per presentare un nuovo disco di studio ma anche quella di tornare ad esibirsi davanti al pubblico e presentare dal vivo i nuovi pezzi.

Peyote e gli All Done saliranno sul palco durante la prossima estate per un tour organizzato da Magellano Concerti