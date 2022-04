Il ritorno di Alan Sorrenti con “Giovani per sempre”

Share Facebook

Alan Sorrenti il 22 aprile esce per Ala Bianca con “GIOVANI PER SEMPRE” (il primo, nuovo singolo che anticipa l’album previsto per l’autunno) e il 28 maggio lo presenta live al MI AMI (Milano), in anteprima assoluta.

L’Alan Sorrenti del nuovo singolo “GIOVANI PER SEMPRE” (prodotto da Stefano Ceri) fa riferimento al Sorrenti dei grandi successi e ha la forza non comune anche ai grandi, di tenere fermo il punto di sé, la propria aura, il proprio stile.

Perché stile è la chiave per sempre, stile è ciò che fa la differenza e permette di sparigliare le carte sapendo poi dar loro un ordine: stile che ci mostra la forza di chi non si è fermato a ieri e intende il ritorno non come una replica di un sé stesso lontano, ma come una presenza, profonda e nuova, nell’odierno e nel domani che sta arrivando.

Molto giusta la scelta di avere accanto come produttore Stefano Ceri, il demiurgo di tanto street pop italiano, capace di muoversi a livello produttivo su livelli diversi di scrittura generando straordinari incroci a fuoco tra cantautorato e dancefloor.

Il video di “GIOVANI PER SEMPRE” – diretto e animato da Marcello Mosca, con l’art direction di Roberto Ortu e la partecipazione di Emiliano Mait Mattia come aiuto animatore – è nato disegnando su fogli fotogramma per fotogramma, che solo in un secondo momento hanno subito un processo di digitalizzazione.

Racconta Marcello Mosca: “Amo questa tecnica perché conserva un sapore artigianale, lontano dalla freddezza del disegno vettoriale, ma devo ammettere che ogni video comporta una grossa mole di tempo e di lavoro. Per questo scelgo di realizzare solo i progetti che mi coinvolgono davvero.

Per la camminata, centrale e ricorrente nel video, ho pensato a un incedere grintoso e gagliardo alla John Travolta nella sequenza iniziale di Saturday Night Fever.

Quando ne ho parlato ad Alan, mi ha detto che aveva in mente proprio la stessa reference e così non ho avuto dubbi che sarebbe stata quella giusta”.