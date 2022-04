Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sergio Cammariere torna in concerto all’Auditorium Parco della Musica, giovedì 5 maggio alle ore 21, per un’esperienza coinvolgente e magica, capace di incantare il pubblico.

La sua musica d’autore e il suo pianismo ricercato regaleranno alla platea un forte piacere emozionale, un viaggio coinvolgente nelle sonorità più raffinate e intense in cui Cammariere esprime una forte personalità, tra note jazz, ritmo e canzoni.

Una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con l’artista in percorsi di suono senza limiti e senza tempo.

Nel live Sergio Cammariere presenterà i suoi successi più amati insieme alle canzoni più recenti contenute nel disco “La fine di tutti i guai”, fino ai nuovi brani strumentali di “Piano Nudo” (Parco della Musica Records/Jando Music), ultimo lavoro in solo piano, appena pubblicato anche in vinile.

Sul palco sarà accompagnato da una straordinaria orchestra e dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco: Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Bruno Marcozzi (percussioni).

I biglietti per il concerto sono disponibili su https://www.ticketone.it/ e nelle prevendite abituali.

Biglietti da € 34,50 a € 57,50

Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin 30

Infoline tel. 0680241281

Biglietteria tel. 892101 (servizio a pagamento)

contatti: info@musicaperroma.it

NOTE BIOGRAFICHE

Sergio Cammariere è un artista e compositore completo, sempre sorprendente, carico di umanità, capace ancora di commuoversi. La sua storia musicale ultratrentennale, che l’ha portato dalle assi polverose di una parrocchia di Crotone al palco del Festival di Sanremo, sempre con la stessa passione per la musica e lo stesso desiderio di libertà, è un cammino che – in un avvicendarsi di occasioni di ispirazione, ostacoli e incontri fecondi – ha portato alla formazione di uno degli artisti più originali, talentuosi e sensibili del nostro tempo.

Sempre creativo, in continua evoluzione e ricerca, ha pubblicato insieme a Cosimo Damiano Damato “Libero nell’aria” (Rizzoli), libro in cui ricostruisce il suo percorso ostinato per la realizzazione del proprio sogno.

In attesa del nuovo album di inediti, a dicembre 2021 è uscito “Sergio Cammariere in concerto al Teatro Sistina” il disco del suo memorabile concerto del 2003 e, dal 25 marzo 2022, il suo secondo lavoro in solo piano “Piano Nudo” è disponibile anche in vinile.