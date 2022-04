Sam Smith pubblica oggi il nuovo singolo Love Me More

Dopo aver vinto numerosi premi tra cui Grammy, BRIT Award, Golden Globe, Sam Smith pubblica oggi il nuovo singolo Love Me More via Capitol Records.

Il brano, sincero e introspettivo, esplora il rapporto di Sam con se stessÉ™ e il suo viaggio alla ricerca di sé e della sua felicità.

Ancora una volta, la sua incredibile voce è protagonista di una traccia ispirazionale, che vede Sam lavorare ancora una volta con i suoi storici collaboratori Jimmy Napes e Stargate.

Il gioioso e liberatorio video, per la regia di Luke Monaghan (Too Good at Goodbyes, Writing’s On The Wall) e dellÉ™ stessÉ™ Sam, è ambientato nel cuore di Londra.

Il primo album di Sam Smith, In the Lonely Hour, è stato l’album d’esordio più venduto del decennio: dalla sua pubblicazione nel 2014, a livello mondiale Sam ha venduto oltre 33 milioni di copie dei suoi album, 227 milioni di singoli e totalizzato 40 miliardi di stream.

È anche statÉ™ insignitÉ™ di due Guinness dei Primati per il maggior numero di settimane consecutive di permanenza nella top 10 inglese, e per avere raggiunto il primo posto nelle UK Charts con un brano, Writing’s on the Wall, tema ufficiale del film Spectre della serie di James Bond.

Ha inoltre collezionato un premio Oscar, un Golden Globe, quattro Grammy, tre BRIT Awards e sei MOBO Awards. Love Me More è il primo exploit di un nuovo entusiasmante capitolo per Sam.