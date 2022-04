Tricarico – Bigger Than Life a Roma il 13 maggio

Share Facebook

Twitter

Pinterest

13 maggio 2022 ore 21:00. Teatro Garbatella – Roma

Francesco Tricarico – voce e flauto Michele Fazio – pianoforte

“Sono passati ventun anni dalla pubblicazione del mio primo brano Io sono Francesco. Viviamo tempi terribili, ostaggi della pandemia e della guerra.

Tempi drammatici in cui non c’è più spazio per l’humor, non c’è più comicità, non c’è più nessun sorriso.

Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all’odio e al terrore – diceva Charlie Chaplin. Siamo animali, anzi no, siamo bestie. Siamo bestiole confuse, anzi più che bestiole siamo insetti…omini.

Siamo solo uomini? Avrei voluto scrivere uno spettacolo teatrale su questo “Agente Interstellare” mandato sulla terra per capire se i terrestri fossero all’altezza delle più evolute civiltà delle galassie. Alla fine “l’Agente”, nel momento in cui stava dichiarando inadeguata la razza umana, vide un ragazzo e una ragazza passeggiare tenendosi per mano e decise di dare agli uomini ancora un breve tempo.

Questo è lo spettacolo. Il tempo di questo spettacolo. Il tempo di questo Show è il tempo che potrebbe salvare l’umanità. Le mie canzoni scritte in questi ventuno anni sono il mio personale, personalissimo tentativo di capire cosa ci siamo a fare su questo bellissimo pianeta o almeno che cosa ci sto a fare io.

Riconosco anche di aver fatto di tutto per non avere successo così da potermi muovere più liberamente nell’ ombra, così da poter continuare ad osservare senza essere osservato.

Ma ora devo ritornare alla luce o l’ombra mi assorbirà fino a ritornare nel buio. I brani saranno cantati da me e accompagnati al piano del mio amico e grande musicista Michele Fazio.

Il Titolo dello Spettacolo BIGGER THAN LIFE prende ispirazione da un dialogo con la mia grande amica Elisabetta Sgarbi. Speriamo che questo concerto-spettacolo Vi porti e Ci porti un po’ di Pace e Amore.

Grazie. Francesco Tricarico”

Un viaggio nella musica del cantautore milanese, dove non mancheranno piacevoli sorprese per il suo affezionato pubblico.

DISPOSIZIONI COVID-19: In attesa delle nuove disposizioni normative a partire dal 01 Maggio 2022

TEATRO GARBATELLA

Piazza Giovanni da Triora 15

(Roma)

Per info: 366/2003502

Acquista i biglietti! Prenota online o allo 06-0406 (anche Whatsapp) e paga in contanti nei 45.000 Punti Mooney (bar, tabaccherie, edicole), oppure acquista online con carta di credito e prepagata