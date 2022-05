OneRepublic sold out le date italiane del tour

Share Facebook

Arriva finalmente in Italia il tour europeo degli OneRepublic e gli attesissimi concerti del 3 maggio alla Kioene Arena di Padova e del 4 maggio al Carroponte di Milano sono sold-out.

La band multiplatino guidata da Ryan Tadder – partita con il tour europeo lo scorso 19 aprile da Dusseldorf toccando città importanti come Bruxelles, Manchester, Londra e Parigi – è pronta a conquistare l’Italia!

Per entrambe le date, l’orario di apertura porte è fissato per le ore 18:00, e Tom Walker aprirà gli show alle ore 20:00. Gli OneRepublic saliranno sul palco alle ore 21:30 a Padova, mentre a Milano l’inizio dello show è previsto per le ore 21:00.

Dopo il successo internazionale del loro quinto disco in studio Human del 2021 e il recente album live One Night in Malibu, uscito lo scorso febbraio, Il gruppo pop-rock originario del Colorado e famoso per le hit che hanno dominato le classifiche globali – entrando a far parte delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America – festeggerà con questo nuovo tour i 20 anni di carriera riconfermandosi tra le band più ascoltate al mondo.

Ad aprile 2022, i video musicali delle hit Apologize del 2017 e Counting Stars del 2013 sono ancora tra i più visti su YouTube con oltre 3,5 miliardi di visualizzazioni.