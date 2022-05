Share Facebook

Twitter

Pinterest

La popstar KAROL G conquista il trono come regina assoluta delle classifiche con il suo ultimo singolo, “PROVENZA”, attualmente il 4° brano più ascoltato al mondo sulla piattaforma Spotify.

Dopo una performance vista da centinaia di migliaia di persone e milioni di telespettatori in tutto il globo al Coachella, Karol G infrange un altro importante record: è l’unica artista ad occupare le prime due posizioni della classifica Billboard Hot Latin Songs con due brani (“Mamiii” con Becky G e “Provenza”, appunto), evento che non capitava dal 1995 quando a dominare la stessa classifica c’era la compianta e iconica artista latina Selena.

Il singolo, prossimamente in radio anche in Italia, è prodotto dal fedele collaboratore Ovy On the Drums e rappresenta un cambio di sonorità per l’artista e cantautrice multiplatino, fondendo ritmi tropicali, afro-beats e melodie reggaetón. “Provenza”, visti gli incredibili risultati ottenuti, si candida a diventare la nuova hit dell’estate 2022.

“Provenza” è un brano che rappresenta una nuova libertà. Un posto che invita a tornare ai ‘vecchi tempi’ e fa ricordare gli antichi e amati ricordi provenienti da una mentalità pacifica, inclusiva, piena d’amore e vibrazioni positive.

La freschezza ed il sentimento avvolgente del brano sono restituiti anche nel videoclip diretto da Pedro Artola, che è riuscito a ribadire con le immagini il concetto di trovare un posto tranquillo nella nostra mente, in cui la vita prospera e in cui una buona compagnia ci fa vivere il nostro tempo migliore.

Il video è stato girato a Lanzarote alle Canarie tra location esotiche, un panorama vulcanico e spiagge paradisiache. “Provenza” è un brano sulla speranza, che invita gli ascoltatori a dimenticare il peso del passato e liberarsi dei sentimenti negativi.

È una canzone che invita a vivere e godere il presente, senza limitazioni. La clip, inoltre, celebra le donne con Karol G che invita a divertirsi e prendere il controllo delle situazioni con leggerezza e libertà.

Con “Provenza” già candidato ad essere uno dei singoli dell’anno, Karol G continua ad influenzare milioni di fan in tutto il mondo, infrangendo un record dopo l’altro.

Di recente è stata l’artista più premiata ai Latin Music Awards 2022, vincendo in ben 6 categorie tra cui “Artista dell’Anno” e “Album dell’anno” con il suo disco “KG0516”.

È assoluta portavoce del mondo latino che ha ben rappresentato anche con la sua indimenticabile performance al Coachella 2022, ricevendo l’elogio della popstar (e collega) Shakira che le ha fatto i complimenti sui social.

Con oltre 37 miliardi di stream, Karol G ha dimostrato di essere la nuova regina della musica latina, innovando il genere con contaminazioni afro-beat e nuove sfumature musicali.

La sua musica lancia messaggi sociali che mirano non soltanto all’emancipazione femminile, ma inneggiano alla diversità e all’inclusione, valicando tutte le frontiere e le barriere del linguaggio.

Karol G (all’anagrafe Carolina Giraldo Rivera) è nata a Medellìn (Colombia) nel 1991. Influenzata dal padre musicista, Karol G si è dedicata alla musica fin da giovanissima e poi studiando all’Università di Antioquia dopo il liceo. Il successo arriva già nel 2010 quando partecipa alla versione colombiana di “X-Factor”.

Vincitrice ai Latin Grammy Awards, Karol G ha sfornato hit dopo hit come i brani “Ay DiOs Mío!”, “Bichota” e “Tusa” in collaborazione con Nicki Minaj, certificata 2 volte Platino del nostro Paese. Ha pubblicato anche una collaborazione in inglese con il DJ Tiesto, “Don’t Be Shy”, certificata Oro in Italia.

Ha collaborato con artisti del calibro di Anuel AA, J Balvin, Nicky Jam, Bad Bunny, Jonas Brothers e Maluma.

Seguitissima sui social media con oltre 52 milioni di followers solo su Instagram e oltre 80 complessivi, Karol G è anche una delle artiste più ascoltate sulla piattaforma di Spotify con oltre 39 milioni di ascoltatori mensili.

Ad oggi è anche l’artista musicale femminile con più visualizzazioni su YouTube (oltre 11 miliardi).