Vale Lambo arriva “RFTS 3: Transalp”

Quando si raggiunge il successo l’importante è non dimenticare mai da dove si è partiti e le proprie radici e ricordarsi sempre di chi c’è stato sin dall’inizio.

Settimana dopo settimana, VALE LAMBO ha pubblicato a sorpresa una serie di freestyle con l’intento di omaggiare i suoi fan, venerdì 13 maggio, arriva “RFTS 3: Transalp” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il terzo capitolo di quella che ormai è diventata una vera e propria saga. Il terzo freestyle – disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/RFTS3 – è accompagnato dalla clip diretta da Johnny Dama fuori ora su Youtube

“Terzo e ultimo episodio della serie di freestyle, – commenta Vale Lambo – ‘Ready For The Show: Transalp’ si rifà al nome del tipico scooter dei ragazzini di Napoli. Su una produzione di Yung Snapp, è una trappata classica in pieno stile SLF.”

Questo terzo freestyle arriva dopo aver pubblicato a sorpresa nelle scorse settimane “RFTS 1” – fuori al link https://smi.lnk.to/RFTS e accompagnato dalla relativa clip video (https://youtu.be/F3IFgbCyiM8) – e “RFTS 2”, disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/RFTS2 e il cui video è visibile al link https://youtu.be/F3IFgbCyiM8.

Si chiude così quindi il cerchio dei tre brani, ognuno caratterizzato da sfumature di sonorità diverse, che ci hanno presentato il rapper in una veste più intima, circondato dai suoi amici di sempre, in momenti di svago a casa oppure in giro per il quartiere.

Un segno di stima da parte del rapper nei confronti di chi lo ha sempre sostenuto, per ripartire dalle origini e tornare più forti di prima.

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, Vale Lambo entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”.

Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico.

Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè, partnership di Universal che si occupa della distribuzione.

L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco ha presentato collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo. Ad agosto 2021 esce “WEOM”, singolo che sancisce l’ingresso di Vale Lambo nella grande famiglia di Columbia Records/Sony Music Italy, seguito a marzo 2022 da “FuFu” feat. Slings.